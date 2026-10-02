Bénin : décès de Colette Houeto, ancienne ministre sous Boni Yayi, à 87 ans

Colette Sénami Agossou Houeto n’est plus. L’ancienne ministre béninoise des Enseignements maternel et primaire, qui avait servi sous la présidence de Thomas Boni Yayi, est décédée le 29 septembre 2026, à l’âge de 87 ans. Elle était née le 6 mars 1939 à Porto-Novo.

Un parcours entre éducation, poésie et engagement pour les femmes

Enseignante de formation, elle a effectué ses études supérieures en Europe, notamment à l’université de Strasbourg puis à l’université Louis-et-Maximilien de Munich, ainsi qu’à Aix-en-Provence. De retour au Bénin, elle devient professeure certifiée d’allemand.

Elle a ensuite dirigé l’Institut national pour la formation et la recherche en éducation (INFRE) de 1977 à 1981. En 1981, elle publie un recueil de poèmes dans lequel elle célèbre la lutte contre le colonialisme et défend les droits des femmes. Par ailleurs, elle est aussi associée à un ouvrage collectif intitulé La civilisation de la femme dans la tradition africaine, paru à Abidjan en 1972.

Entre 1986 à 1991, elle a travaillé à la Banque africaine de développement (BAD), où elle s’est consacrée à la participation des femmes au développement. En avril 2006, elle entre au gouvernement de Boni Yayi comme ministre chargée de l’enseignement primaire et secondaire. Son passage au ministère sera toutefois bref : elle est limogée en août de la même année et remplacée par Evelyne Sossouhounto-Kaneho.