Colette Houeto (photo Facebook)

Bénin : décès de Colette Houeto, ancienne ministre sous Boni Yayi, à 87 ans

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Colette Sénami Agossou Houeto n’est plus. L’ancienne ministre béninoise des Enseignements maternel et primaire, qui avait servi sous la présidence de Thomas Boni Yayi, est décédée le 29 septembre 2026, à l’âge de 87 ans. Elle était née le 6 mars 1939 à Porto-Novo.

Un parcours entre éducation, poésie et engagement pour les femmes

Enseignante de formation, elle a effectué ses études supérieures en Europe, notamment à l’université de Strasbourg puis à l’université Louis-et-Maximilien de Munich, ainsi qu’à Aix-en-Provence. De retour au Bénin, elle devient professeure certifiée d’allemand.

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Elle a ensuite dirigé l’Institut national pour la formation et la recherche en éducation (INFRE) de 1977 à 1981. En 1981, elle publie un recueil de poèmes dans lequel elle célèbre la lutte contre le colonialisme et défend les droits des femmes. Par ailleurs, elle est aussi associée à un ouvrage collectif intitulé La civilisation de la femme dans la tradition africaine, paru à Abidjan en 1972.

Entre 1986 à 1991, elle a travaillé à la Banque africaine de développement (BAD), où elle s’est consacrée à la participation des femmes au développement. En avril 2006, elle entre au gouvernement de Boni Yayi comme ministre chargée de l’enseignement primaire et secondaire. Son passage au ministère sera toutefois bref : elle est limogée en août de la même année et remplacée par Evelyne Sossouhounto-Kaneho.

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