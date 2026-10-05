Bénin : électricité, agriculture, santé, les trois accords de Wadagni à Paris

Le président béninois Romuald Wadagni est à Paris depuis dimanche 4 octobre 2026. Il rencontre ce lundi, son homologue français à l’Elysée. Pour l’acte 2 de ce voyage diplomatique de 48 heures, plusieurs signatures d’accord sont au programme. Électricité, agriculture, santé : plusieurs accords de financement doivent être signés avec l’AFD et Bpifrance au second jour de sa visite. Selon les sources proches de la Marina, pendant le tête-à-tête, le ministre délégué Hugues Oscar Lokossou, chargé de la mobilisation des ressources extérieures, doit signer trois textes.

Celui qui retient l’attention est le programme PEDER+, consacré à l’extension et au développement des réseaux électriques. Il s’agit d’un projet d’une valeur de 173 millions d’euros, dont un prêt de 50 millions de l’Agence française de développement. Le prêt associe également la BERD, la Banque européenne d’investissement et l’AFD. Le second porte sur la filière piscicole et les investissements agricoles productifs. Au total, la convention est de 15 millions d’euros dont Dix millions iront au nouveau projet de développement de la filière piscicole.

Comme celui du programme PEDER+, la signature se fera avec le directeur général de l’AFD. Le dernier est une lettre de mandat avec Bpifrance et le laboratoire d’hématologie médico-légale de Bordeaux. Le Bénin bénéficiera de la construction d’un laboratoire d’excellence, assortie d’un transfert de compétences. Les signatures doivent intervenir en présence de Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, et d’Antoine Doutremepuich.