Bénin-France : Les premiers mots de Jean-Michel Abimbola, nouvel ambassadeur

L’ancien ministre de la Culture Babalola Jean-Michel H. Abimbola va désormais représenter le Bénin en France. Il a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près la République Française à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 7 octobre 2026. C’est une nouvelle étape dans le parcours de celui qui a déjà exercé des responsabilités gouvernementales. Élu député UPR dans la 22e circonscription électorale, dans le département du Plateau lors des élections législatives du 11 janvier 2026, il avait quitté le gouvernement en mars 2026 pour siéger à l’Assemblée nationale.

La décision intervient dans le cadre des nominations opérées par le gouvernement lors du Conseil des ministres de ce mois d’octobre. Babalola Jean-Michel Abimbola prend ainsi la tête de la représentation diplomatique béninoise à Paris, avec pour mission de porter les intérêts du Bénin auprès des autorités françaises et dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Suite à cette nomination, le nouvel ambassadeur a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État Romuald Wadagni. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a indiqué accueillir cette décision avec « une profonde gratitude et un sentiment élevé du devoir ». Il considère cette nomination comme une marque de confiance qui renforce son obligation de servir le pays.

Après son passage au gouvernement en qualité de ministre, Babalola Jean-Michel Abimbola présente cette nouvelle responsabilité comme une continuité de son engagement public. « Cette nouvelle mission s’inscrit dans la continuité de mon engagement républicain », a-t-il écrit.

À Paris, le diplomate entend défendre les orientations du président de la République. Il affirme vouloir agir avec rigueur et détermination afin de contribuer au rayonnement du Bénin. Cependant, son agenda ne devrait pas se limiter aux relations entre les deux États. Le nouvel ambassadeur annonce également une attention particulière à la communauté béninoise relevant de sa juridiction.

Il estime que les compétences et l’énergie de cette diaspora constituent un atout pour le développement national. Cette dimension consulaire s’ajoute ainsi aux enjeux diplomatiques, économiques et culturels qui entourent la représentation du Bénin en France.

Pour Babalola Jean-Michel Abimbola, cette nomination ouvre donc un nouveau chapitre de son engagement au service du pays. Il dit l’aborder avec détermination et espoir pour l’avenir du Bénin, tout en appelant à poursuivre collectivement les efforts en faveur du pays.