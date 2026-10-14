Bénin : la SBEE annonce des coupures d'électricité ce 15 octobre dans plusieurs villes

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) annonce des travaux d’entretien sur son réseau le jeudi 15 octobre 2026, de 10h à 15h. Plusieurs localités vont connaître des interruptions de courant pendant cette période.

Les localités concernées

Dans le Grand-Nokoué, la ville de Porto-Novo sera concernée, en particulier les secteurs de Tanzoun, Dagbéhouè-Marché, Adjarra, Adjati, Avrankou Djomon, Kouti et Sado. À Abomey-Calavi, les habitants d’Akassato, Zopah, Zoca et des alentours seront privés de courant. Cotonou-Est subira également des coupures, notamment dans les quartiers de PLM, de la Zone des Ambassades et de Tokplégbé.

À Lokossa, Zounhouê, Atchontoé, Athiémê et Adjigo sont concernées. Les coupures vont aussi toucher Dogbo (Hounhomey, Kpoba, Athioumey) et Pobê (Onigbolo, Agnizè, Bossa). À Ouidah, ce sont Pahou, Ahozon, Adovié et Houndjava qui seront affectés. Au Nord, Djougou, Kandi, Dassa et Bohicon connaîtront des perturbations. Natitingou (Dompagou, Nalohou, Copargo) et Parakou (Boko, Sirarou, Tamarou, N’Dali) sont également concernées.

La SBEE rappelle que l’ensemble du réseau électrique doit toujours être considéré comme étant sous tension, y compris pendant les coupures. Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions et à redoubler de prudence aux abords des installations électriques.