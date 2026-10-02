Bénin : le gouvernement rappelle la procédure pour payer une amende après une contravention

Face aux abus policiers et aux risques de rançonnement lors des contrôles routiers, le Gouvernement béninois rappelle dans une publication sur les réseaux sociaux la procédure à suivre lorsqu’une contravention leur est dressée.

Le message est clair. En cas de contravention, les usagers de la route ne doivent pas remettre directement de l’argent à un policier. Le Gouvernement les invite à payer leur amende auprès du Trésor public et à exiger une quittance attestant du règlement.

Cette consigne intervient alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour encadrer davantage le paiement des sommes liées aux infractions routières. Dans une communication publiée récemment, le Gouvernement appelle également les personnes victimes ou témoins de rançonnement ou d’un autre abus policier à signaler les faits à la Présidence de la République.

« 👉🏾 Le respect des règles de circulation et le respect des droits des citoyens vont de pair. 🔴 En cas de contravention, ne remettez jamais d’argent directement à un Policier : Payez votre amende uniquement auprès du Trésor public, conformément aux dispositions en vigueur. Et exigez votre quittance. ⛔ Vous êtes victime ou témoin d’un rançonnement ou d’un autre abus policier ? ▶️ Ne restez pas silencieux. Vous pouvez signaler les faits en appelant gratuitement la Présidence de la République, depuis n’importe quel réseau GSM, aux numéros suivants : 📞 01 69 19 00 00 , 📞 01 52 33 33 33. ⚠️ Tout acte de corruption, appel mensonger ou hors sujet fera l’objet de poursuites judiciaires« , précise une publication sur la page officielle du gouvernement du Bénin sur X.

Cette démarche s’inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs années. Le 29 mars 2024, la Direction générale de la Police républicaine avait annoncé la digitalisation du paiement des frais liés aux pénalités routières. Elle avait notamment précisé que les frais de fourrière ne seraient plus perçus dans les commissariats, mais réglés aux guichets du Trésor public ou en ligne. Quelques jours plus tard, la Police républicaine rappelait également que le paiement des contraventions et des frais de fourrière pouvait être effectué en ligne ou dans les agences du Trésor public, tout en invitant les usagers à dénoncer les tentatives de rançonnement.