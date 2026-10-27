Bénin : le président Wadagni félicite Lula pour sa réélection à la tête du Brésil

Le président Luiz Inácio Lula da Silva est réélu à la tête du Brésil le dimanche 25 octobre. Ce mardi 27 octobre sur le réseau social X, le président béninois Romuald Wadagni a salué sa victoire à l’élection présidentielle. Dans un message, il lui adresse ses « chaleureuses félicitations » et lui souhaite plein succès dans son action au service du peuple brésilien.

Rappelons que Luiz Inácio Lula da Silva était opposé au sénateur Flávio Bolsonaro et a obtenu 51,74 % des suffrages exprimés selon le Tribunal supérieur électoral (TSE). Cette victoire lui assure un quatrième mandat à la tête du pays d’Amérique latine.

Un message de soutien au dirigeant brésilien

Le président Wadagni salue « l’engagement » de son homologue en faveur d’un « monde plus juste, plus solidaire et ouvert au dialogue ». Plusieurs personnalités ont aussi salué ce succès électoral. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré : « Le partenariat entre l’Europe et le Brésil se porte très bien. Nous resterons à vos côtés pour les années à venir. » Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol a salué « la remontada du progressisme mondial ». Narendra Modi, chef du gouvernement indien a félicité son « cher ami » pour cette victoire « remarquable » visant à « faire progresser les priorités communes du Sud ».