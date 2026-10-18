Bénin : Léandre Houngbedji évoque une perception positive de la gouvernance Wadagni

Dans l’émission « Face à l’actualité » de ce dimanche 18 octobre 2026, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, juge positive la perception qu’ont les Béninois de la gouvernance du président Romuald Wadagni, cinq mois après la mise en place de son premier gouvernement. Sur la trajectoire engagée par le gouvernement, il explique qu’il n’a « pas d’appréciation à titre personnel » et préfère s’appuyer sur ce qu’il constate lors de ses déplacements.

Pour rappel, Romuald Wadagni, a pris ses fonctions le 24 mai dernier. Il a promis de préserver les acquis de la décennie de Patrice Talon, et son action sociale s’est concrétisée dès le Conseil des ministres du 3 juin : la gratuité de la scolarité pour toutes les filles du secondaire public sur l’ensemble du territoire dès la rentrée 2026-2027, et la prise en charge des urgences vitales sans paiement préalable dans les hôpitaux et centres de santé publics. Un comité a par ailleurs été chargé d’examiner les œuvres sociales des universités publiques, notamment le transport, l’hébergement et la restauration.

Un optimisme qui remonte du terrain

Le ministre affirme avoir déjà sillonné le pays à deux reprises, en visitant « pas moins de 20-25 communes différentes » depuis le début du mandat. Il décrit une « perception très positive » chez les citoyens, qui seraient désormais persuadés que le pays a engagé « un élan de développement irréversible ». Selon lui, les Béninois comparent les acquis de la dernière décennie aux premières décisions du nouveau chef de l’État. À ce rythme, estiment-ils, le pays ne fera pas moins que ce qui a été réalisé auparavant.

Partout où il s’est rendu avec son équipe, le ministre dit avoir entendu le même « message d’optimisme, de satisfaction », qu’il affirme avoir été chargé de transmettre au chef de l’État. Il y voit une raison de rassurer les autorités : pour lui, les Béninois sont « un peuple engagé », prêt à contribuer.

Pour le porte-parole, « les résultats sont là », et ils permettent désormais de redistribuer les fruits de la croissance. Il salue une démarche que le président Wadagni a, selon ses termes, commencé à mener « si bien » depuis son arrivée au pouvoir.