Bénin : les députés examineront le Code de la route et deux autres dossiers ce lundi 26 octobre

Les députés béninois se retrouvent dès ce lundi 26 octobre 2026 pour une séance plénière prévue à 10 heures à Porto-Novo. Trois dossiers sont inscrits à l’ordre du jour, quelques jours après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année à l’Assemblée nationale.

Le point le plus attendu est le projet de nouveau Code de la route. Mardi 20 octobre à Grand-Popo, députés, membres du gouvernement et techniciens du Centre national de sécurité routière ont préparé l’étude du texte lors d’un séminaire. Le président de l’institution, Joseph Djogbénou, y voit la suite logique de la « décolonisation législative ».

Deux autres dossiers à l’étude

Le premier point concerne le rapport d’activités de Joseph Djogbénou, couvrant la période du 22 avril au 30 septembre 2026. Le troisième est le projet de loi autorisant la ratification de l’accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique.

Le projet de code prévoit notamment un seuil légal d’alcoolémie, la répression de la conduite sous stupéfiants et des grands excès de vitesse, ainsi que des dispositifs de retenue pour enfants. Il comporte aussi un volet d’éducation routière en milieu scolaire et prévoit de durcir les sanctions contre les délits de fuite et le refus d’obtempérer. Il s’agit pour l’instant d’un projet de loi, qui doit être examiné et voté.