Bénin : Nourénou Atchadé précise le rôle des Démocrates durant la trêve politique

Le nouveau président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé était au micro de Bip Radio ce lundi 12 octobre. Il a défendu le maintien des activités de l’opposition malgré la trêve politique et évoqué les défis liés à la succession de Boni Yayi à la tête du parti.

Le nouveau leader de l’opposition veut profiter de cette période sans échéance électorale immédiate pour renforcer l’organisation interne du parti, renouer avec les militants et préparer les prochaines consultations. Il estime que la trêve politique ne saurait contraindre un parti à suspendre toute activité publique.

Restaurer la confiance et renforcer le parti

Pour Nourénou Atchadé, la priorité consiste à rapprocher la formation politique de ses sympathisants et à consolider ses structures. Il veut entend engager un travail de terrain auprès des militants afin de préparer les prochaines échéances électorales. « Ma priorité, c’est d’abord de restaurer la confiance des populations », a-t-il déclaré sur Bip Radio.

Le nouveau responsable reconnaît aussi la difficulté de succéder à Boni Yayi. Atchadé considère que son prédécesseur disposait d’une proximité particulière avec les citoyens, acquise au fil de son parcours politique. Il estime que cette dimension constitue un défi pour la nouvelle direction. Son arrivée à la tête de la principale formation politique de l’opposition s’est faite dans un contexte de tensions internes et d’une vague de démissions.

La trêve politique n’exclut pas les activités de l’opposition

Nourénou Atchadé affirme que son parti poursuivra ses activités statutaires, ses rencontres avec les militants et ses prises de position sur la gestion publique. Il distingue ces actions de la propagande électorale encadrée par les règles en vigueur. Le dirigeant entend également maintenir la critique de l’action gouvernementale, tout en présentant des propositions alternatives.

Interrogé sur les départs enregistrés à la veille du congrès, le président des Démocrates a écarté toute volonté de régler ses comptes avec les anciens camarades. « On peut perdre des amis, mais il ne faut pas perdre son chemin », a-t-il expliqué, en réaffirmant son intention de poursuivre le travail engagé. Rappelons que Nourénou Atchadé a pris le lead du parti à la suite du 2ème congrès ordinaire organisé le 10 octobre à Porto-Novo. Les travaux se sont déroulé sous le thème : « Bâtir un Parti plus uni et Restaurer la confiance avec le peuple : Les Démocrates déterminés pour défendre la Démocratie et la Justice Sociale ».