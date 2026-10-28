Bénin : une fillette de deux ans secourue après une chute dans un ouvrage sanitaire

Une fillette de deux ans a été extraite vivante d’un ouvrage sanitaire profond à Avogbanan, dans la commune de Bohicon, par les agents de l’Agence béninoise de protection civile (Abpc). L’agence a publié l’information ce mardi 27 octobre 2026 sur sa page Facebook.

Retrouvée vivante et consciente, malgré quelques égratignures, la fillette, identifiée par les initiales Z. O., a été évacuée aux urgences pédiatriques du Centre hospitalier départemental (Chd) de Goho, à Abomey, pour une prise en charge médicale. Le compte rendu de l’Abpc ne précise ni les circonstances exactes de la chute ni la date de l’accident.

Ce sauvetage rappelle une intervention similaire menée le 12 septembre 2026 à Agongointo, dans la même commune. Ce jour-là, les agents du Centre communal de protection civile de Bohicon avaient secouru un homme tombé accidentellement dans une citerne d’environ 10 mètres de profondeur. La victime avait été extraite vivante, mais inconsciente. Elle respirait et ne présentait aucune lésion apparente au moment de son extraction. Après les premiers gestes de prise en charge, elle avait été évacuée aux urgences du Chd de Goho.

Ces interventions rappellent les risques liés aux citernes, puits, fosses et autres ouvrages profonds lorsqu’ils ne sont pas suffisamment sécurisés. L’Abpc appelle les populations à sécuriser ces installations afin de prévenir les accidents, particulièrement ceux impliquant des enfants.