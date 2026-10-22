Burkina Faso : 2 809,8 milliards FCFA annoncés pour deux grands projets dans l’énergie et l’industrie

Le gouvernement burkinabè poursuit ses efforts pour renforcer l’énergie et l’industrie. Réuni ce jeudi 22 octobre 2026 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, le Conseil a adopté deux décrets portant sur des projets qui représentent ensemble 2 809,8 milliards FCFA : l’Initiative présidentielle Énergie pour tous « Faso Wa-Fulu », dans l’énergie, et la création de la Société viticole du Burkina Faso (SOVIB), dans l’industrie.

Ces décisions reflètent une dynamique engagée depuis quelques années. Entre juillet et août 2026, plusieurs centrales thermiques d’urgence ont été mises en service, dont celle de Pabré, d’une capacité de 50 mégawatts, réalisée en 90 jours pour 18 milliards FCFA. Dans l’industrie, le complexe textile TEXFORCES-BF, d’un coût de 17 milliards FCFA, a été inauguré à Bobo-Dioulasso en septembre 2026, tout comme la raffinerie d’or RAFFINOR-BF d’un coût d’environ 11 milliards FCFA, inaugurée le 28 septembre 2026.

Deux chantiers pour la souveraineté énergétique et industrielle

Le programme Faso Wa-Fulu, doté de plus de 2 800 milliards FCFA sur une décennie, s’articule autour de quatre volets : les Brigades d’électrification, l’inclusion communautaire, l’accès à l’énergie et la souveraineté énergétique. « Cette initiative vise à accélérer l’accès de l’énergie pour tous à l’horizon 2030 », a expliqué le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba.

La Société viticole du Burkina Faso (SOVIB) est une société d’économie mixte disposant d’un capital initial d’un milliard FCFA, réparti entre l’État (45 %), BRAFASO (10 %) et le secteur privé burkinabè (45 %). Son unité industrielle, qui doit s’implanter à Bobo-Dioulasso, requerra un investissement d’environ 9,8 milliards FCFA. Pour le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, « la SOVIB permettra la création de centaines d’emplois et la transformation de vignes produites au Burkina Faso ».