Burkina Faso : la première raffinerie d'or inaugurée ce lundi avec une capacité de 400 kg par jour

Le Burkina Faso dispose maintenant de sa première raffinerie d’or. L’infrastructure, nommée Raffinor BF, sera inaugurée le lundi 28 septembre 2026 à Ouagadougou par le président Ibrahim Traoré. Elle peut traiter jusqu’à 400 kilogrammes d’or par jour. La raffinerie s’étend sur un site de cinq hectares à Ouaga 2000. Elle comprend un laboratoire pour analyser l’or, une fonderie, un espace pour stocker le métal et une bijouterie. Un bâtiment administratif doit aussi accueillir le siège de la Société nationale des substances précieuses (SONASP).

Un projet lancé en 2023

En effet, ce projet avait démarré le 23 novembre 2023, avec la pose de la première pierre par Ibrahim Traoré. Une majeure partie de l’or du Burkina Faso était envoyée à l’étranger pour être raffinée. Avec cette raffinerie, les autorités peuvent donc traiter davantage d’or directement sur le territoire. L’objectif est de mieux contrôler cette ressource et de garder une plus grande partie de sa valeur dans le pays. Selon les informations du ministère des Mines, l’or raffiné par Raffinor BF va atteindre une pureté de 99,99 %, conforme à la norme internationale. Le ministère conclut par cette déclaration : « L’or du Burkina se raffine au Burkina. »

L’or reste au cœur de l’économie

L’or demeure le premier produit exporté par le Burkina Faso. Ce secteur occupe une place capitale dans les revenus du pays. Avant les dernières réformes, il représentait 14,3 % des recettes de l’État, selon les données de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cependant, la production d’or avait baissé en 2022, passant de 66,8 tonnes à 57,6 tonnes, soit une baisse de 13,7 %. Le pays avait donc décidé d’engager des réformes pour prendre en main la gestion des ses ressources naturelles. Le Burkina rejoint le Mali et le Ghana, qui disposent déjà de leurs propres raffineries d’or. Cette étape montre la volonté des autorités de renforcer le contrôle sur leurs ressources minières.