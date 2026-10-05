Cambriolage au Bénin : cinq suspects interpellés, une étudiante retrouve son ordinateur

Le vendredi 2 octobre 2026 à Zogbadjè, dans l’arrondissement central d’Abomey-Calavi, les éléments de la police républicaine ont mis la main sur cinq individus, suspectés d’être impliqués dans le cambriolage d’une étudiante.

Cette descente inopinée des forces de l’ordre a permis de retrouver un ordinateur portable présenté par la police républicaine comme ayant été volé à une étudiante du quartier, ainsi que ses accessoires. Les suspects sont gardés dans les locaux de sûreté du commissariat pour les besoins de l’enquête.

L’opération fait suite aux renseignements recueillis par les agents de police. Après les recoupements effectués, une équipe d’intervention du commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi s’est rendue sur les lieux.

Une perquisition a ensuite été effectuée. Plusieurs biens ont été retrouvés sur place, dont l’ordinateur portable et ses accessoires. Les vérifications menées par les enquêteurs ont permis de remonter jusqu’à la propriétaire de l’ordinateur. Il s’agit d’une étudiante du quartier qui avait récemment été victime d’un cambriolage.

La propriétaire est finalement entrée en possession de son appareil et pourra ainsi récupérer les données liées à ses recherches académiques. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun dans les faits de vol et de recel présumés.