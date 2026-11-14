Ukraine : 42 pays approuvent une déclaration portée par Macron sur la sécurité européenne

Dans un message publié samedi 14 novembre sur X, Emmanuel Macron affirme que 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes de la sécurité européenne. Le texte a été adopté jeudi 12 novembre à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne.

Pour rappel, après plus de huit mois d’interruption, les discussions entre Kiev et Moscou ont repris. Des pourparlers se sont tenus les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, sous médiation américaine, avec les premiers échanges trilatéraux. Poutine a reçu au Kremlin, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Ces échanges montrent pourtant que « Vladimir Poutine ne veut pas négocier » selon Macron.

Deux priorités pour l’Europe

Le chef de l’État décrit deux priorités. La première consiste à aider l’Ukraine à tenir l’hiver. Il affirme que Moscou cherche à plonger le pays dans le noir. « Notre responsabilité est de faire échouer ce pari », affirme-t-il, en défendant le soutien financier et la protection des centrales et réseaux électriques. Il critique ceux qui veulent restreindre l’aide à Kiev : « C’est l’esprit de défaite. C’est la recette pour la guerre d’après. »

La seconde priorité est une paix juste et durable. La déclaration prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale. Elle pourrait être déployée après un cessez-le-feu. Le président annonce qu’un exercice est déjà en cours en Pologne, car « nous sommes prêts à y prendre notre part ».

Le président français juge nécessaire de préciser ce que l’Europe attend de Washington pour sa sécurité à long terme. Il défend un rôle clé pour l’Ukraine au sein de l’OTAN. Il affirme qu’elle est « la première armée conventionnelle d’Europe ». Les dirigeants doivent se retrouver jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail.