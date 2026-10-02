Capture de Maduro : Trump aurait interrogé Grok, l’IA d’Elon Musk avant l’opération

Quelques semaines avant la capture de Nicolás Maduro, Donald Trump aurait longuement interrogé Grok, le chatbot développé par la société d’Elon Musk. En effet, le président américain aurait notamment cherché à connaître la réaction des Vénézuéliens à une éventuelle opération contre leur dirigeant.

Selon le TIME, Elon Musk s’est rendu à la Maison-Blanche en décembre 2025 pour une réunion avec Donald Trump. Le président américain aurait alors passé plusieurs heures à interroger Grok, le chatbot de xAI, sur sa présidence et l’image qu’il laisserait dans l’histoire. Il aurait aussi demandé au chatbot comment les Vénézuéliens réagiraient si les États-Unis capturaient Nicolás Maduro.

A en croire un responsable présent lors de la réunion, Donald Trump aurait demandé au chatbot comment les Vénézuéliens réagiraient si les États-Unis capturaient leur président. Grok aurait alors décrit Maduro comme un dirigeant répressif et profondément impopulaire, estimant que de nombreux Vénézuéliens pourraient célébrer sa chute.

Lorsque Maduro a finalement été capturé en janvier, des Vénézuéliens sont descendus dans les rues pour célébrer. Selon TIME, Trump a alors jugé que Grok avait été particulièrement ingénieux. Pour rappel, dès le 15 octobre 2025, plusieurs semaines avant la rencontre avec Musk, Trump avait publiquement confirmé avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela, selon le Washington Post. Le président américain avait alors refusé de préciser si cette autorisation visait à renverser Maduro.

À cette période, Washington avait également intensifié ses opérations contre des embarcations présentées par l’administration Trump comme liées au trafic de drogue. Le président américain avait même évoqué la possibilité d’étendre les frappes à des cibles terrestres au Venezuela.