Chine : la déclaration de Mbappé sur Mao Zedong lui fait perdre deux sponsors

Kylian Mbappé a perdu deux partenaires commerciaux en Chine, mardi 27 octobre 2026, au lendemain de sa deuxième place au Ballon d’Or. Les groupes Dongpeng, géant des boissons, et Mengniu, premier producteur laitier du pays, ont rompu leur collaboration avec l’attaquant du Real Madrid. Ces annonces interviennent après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il semble plaisanter sur l’ancien président chinois Mao Zedong.

Pour rappel, à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, il a été interrogé sur son mème préféré. Dans la vidéo, il déclare : « Mon mème préféré sur Mbappé ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. »

Deux communiqués presque identiques

Dongpeng a réagi le premier. « Notre entreprise s’oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux et applique une politique de tolérance zéro à cet égard. Nous mettons fin avec effet immédiat à toute collaboration avec Kylian Mbappé », a-t-elle ajouté. Mbappé était le visage de sa boisson de réhydratation Bushuaila. Mengniu a aussi publié un communiqué identique, rompant son partenariat.

Sur le réseau social Weibo, le communiqué de Dongpeng est devenue le sujet le plus discuté. Le site Dongqiudi a dénoncé des propos « offensants pour la Chine et le peuple chinois ».