Compte PEA : comment ça marche et combien peut-il rapporter ?

Depuis le 1er janvier 2026, les gains retirés d’un Plan d’épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans supportent 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 17,2 % en 2025. En France, cette hausse de 1,4 point n’a pas changé le classement : un compte-titres ordinaire prélève 31,4 % sur les mêmes gains, impôt sur le revenu compris. Le compte PEA reste donc l’enveloppe la plus légère fiscalement pour investir en Bourse, mais ce qu’il rapporte dépend uniquement de ce qu’on y place, et aucun rendement n’est garanti.

Le principe du compte PEA

Un PEA n’est pas un produit d’épargne comme un livret. C’est une enveloppe fiscale, c’est-à-dire un contenant dans lequel on achète des actions, des fonds ou des ETF. Il se compose de deux comptes liés : un compte-titres, où sont logés les placements, et un compte espèces, qui reçoit les versements et sert à régler les achats. Le PEA existe depuis 1992, et sa règle de base n’a pas bougé : plus on laisse l’argent investi longtemps, moins il est taxé.

Chaque personne ne peut détenir qu’un seul PEA classique. Un couple marié ou pacsé peut donc en ouvrir deux, un par conjoint, mais pas de plan joint. L’ouverture est réservée aux personnes majeures résidant fiscalement en France.

Tout n’est pas autorisé à l’intérieur. Le plan accepte les actions de sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, certains fonds d’investissement investis au moins à 75 % dans ces actions, et les ETF éligibles. Une action américaine ne peut pas y être achetée directement. En revanche, plusieurs ETF qui suivent l’indice MSCI World, donc des centaines de sociétés américaines, japonaises ou britanniques, sont éligibles grâce à une réplication dite synthétique. C’est l’astuce que beaucoup d’épargnants utilisent pour diversifier un PEA à l’échelle mondiale.

Ouvrir un PEA : où, et à quel prix

Trois types d’établissements proposent le plan : les banques traditionnelles, les banques en ligne et les courtiers spécialisés. Sur ce point, plusieurs services offrent différents moyens pour trouver le meilleur pea

Les écarts de coûts sont réels. Les banques traditionnelles facturent en général un courtage plus élevé, proportionnel au montant de l’ordre. Les courtiers en ligne affichent des tarifs plus bas, parfois nuls sur certains ordres, et des frais de garde souvent réduits ou absents. Sur dix ou vingt ans, quelques dixièmes de point de frais annuels pèsent plus lourd qu’on ne le croit, parce qu’ils s’appliquent chaque année sur un capital qui grossit. Les ETF larges affichent des frais de gestion de l’ordre de 0,1 à 0,4 % par an, quand certains fonds gérés activement dépassent 2 %.

Il existe aussi un PEA-assurance, proposé par des assureurs. Il limite le choix des supports mais convient à ceux qui préfèrent une gestion déléguée. Le PEA bancaire, lui, laisse la main sur les achats et les ventes.

Les plafonds de versement

Le PEA est plafonné par les sommes que l’on y verse, pas par sa valeur. Un plan alimenté à 150 000 € peut très bien valoir 400 000 € ou 500 000 € après quelques bonnes années, et il garde alors tous ses avantages fiscaux. Seuls les versements comptent, et il n’est pas possible de dépasser la limite.

Type de plan Plafond de versements Public PEA classique 150 000 € Majeurs résidents fiscaux français PEA-PME 225 000 € (cumulé avec le PEA classique) Majeurs résidents fiscaux français PEA Jeunes 20 000 € Jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents

Le PEA-PME est une variante dédiée aux petites et moyennes entreprises européennes. Son plafond propre est de 225 000 €, mais le total des versements sur le PEA classique et le PEA-PME ne peut pas dépasser ce montant. Un épargnant qui a déjà versé 150 000 € sur son PEA classique ne dispose donc plus que de 75 000 € sur le PEA-PME.

La fiscalité du compte PEA en 2026

La règle des cinq ans structure toute la fiscalité du plan. Les prélèvements sociaux, eux, s’appliquent dans tous les cas, au taux en vigueur au moment du retrait.

Situation Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux Total Retrait après 5 ans 0 % 18,6 % 18,6 % Retrait avant 5 ans 12,8 % 18,6 % 31,4 % Compte-titres ordinaire 12,8 % 18,6 % 31,4 %

Concrètement, sur 1 000 € de gains, un épargnant garde 814 € dans un PEA de plus de cinq ans et 686 € dans un compte-titres ordinaire. L’écart de 128 € se répète sur chaque tranche de 1 000 € gagnée. Pour un investisseur qui détient des actions versant des dividendes, et qui les laisse capitaliser plusieurs années, la différence finit par peser plusieurs milliers d’euros.

Un point souvent oublié : pendant toute la vie du plan, les dividendes et les plus-values réalisés à l’intérieur ne sont pas taxés. On peut vendre une ligne, en racheter une autre, encaisser des dividendes et les réinvestir sans déclaration. La taxation n’intervient qu’au moment du retrait.

Retraits : ce que change la barre des cinq ans

Avant cinq ans, tout retrait entraîne la clôture du plan et la taxation des gains à 31,4 %. Quelques situations permettent de sortir sans perdre le bénéfice du plan, comme un licenciement, une invalidité ou la création d’une entreprise, mais ce sont des exceptions encadrées par la loi.

Après cinq ans, le retrait partiel est possible sans clôture, et les versements peuvent reprendre ensuite, depuis la loi Pacte. L’épargnant ne paie que les prélèvements sociaux sur la part de gains contenue dans la somme retirée. Il peut aussi convertir son plan en rente viagère, une option peu utilisée mais qui reste exonérée d’impôt sur le revenu.

La date qui compte est celle du premier versement. Ouvrir un plan avec 100 € permet de lancer l’horloge fiscale, même si on ne l’alimente que plus tard. C’est une habitude courante chez les jeunes actifs.

Combien un PEA peut-il rapporter ?

Aucun taux n’est fixé à l’avance. Un PEA investi en actions ou en ETF actions suit les marchés, qui montent et qui baissent. Les ordres de grandeur historiques donnent une idée de ce qui est possible sur longue période, à condition de les lire correctement.

Le CAC 40 que l’on voit dans les journaux est un indice « nu », qui ne compte pas les dividendes versés par les entreprises. L’AMF explique en détail dans une fiche pédagogique pourquoi cette version sous-estime ce qu’a réellement gagné un épargnant. La version avec dividendes réinvestis a progressé d’environ 9 % par an depuis 1988, quand l’indice sans dividendes tourne autour de 5 à 6 % par an. Les écarts viennent entièrement des dividendes. Il a fallu attendre novembre 2021 pour que l’indice nu dépasse son record de septembre 2000, alors qu’un investisseur qui réinvestissait ses dividendes avait déjà largement retrouvé son capital.

Ces moyennes cachent des années brutales. En 2008, le CAC 40 a perdu plus de 40 %. Un épargnant qui a vendu en panique cette année-là a transformé une perte temporaire en perte définitive. Voilà pourquoi le PEA convient à un horizon d’au moins huit à dix ans.

Voici ce que donnerait un versement unique de 10 000 € pendant dix ans, selon trois hypothèses de rendement annuel, avant frais et avant inflation :

Rendement annuel Capital brut après 10 ans Gain net dans un PEA (18,6 %) Gain net dans un compte-titres (31,4 %) Écart 3 % 13 439 € 2 800 € 2 359 € environ 440 € 5 % 16 289 € 5 119 € 4 314 € environ 805 € 7 % 19 672 € 7 873 € 6 635 € environ 1 240 €

Un versement régulier donne un ordre de grandeur plus réaliste pour la plupart des épargnants. Avec 200 € par mois pendant vingt ans à 6 % par an, le capital atteindrait environ 92 400 € pour 48 000 € versés, soit près de 44 400 € de gains. Après 18,6 % de prélèvements sociaux, environ 8 260 €, il resterait un peu plus de 84 000 €. Ces chiffres sont des simulations arithmétiques, pas des promesses : une période de marché difficile en fin de parcours peut réduire nettement le résultat.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

La première erreur consiste à tout placer sur une ou deux actions. Un PEA concentré sur une seule entreprise peut perdre la moitié de sa valeur si elle déraille, sans que les avantages fiscaux n’y changent rien. Les ETF larges, qui répartissent le risque sur des centaines de sociétés, réduisent ce danger sans l’éliminer.

La deuxième est de retirer avant cinq ans par impatience ou par besoin de liquidités. Le plan est clôturé, les gains sont taxés à 31,4 % et l’avantage fiscal disparaît. Il vaut mieux garder une épargne de précaution sur un livret et ne mettre dans le PEA que l’argent dont on n’a pas besoin avant longtemps.

La troisième tient aux frais : un courtage élevé sur des petits versements réguliers, ou des frais de gestion de 2 % par an sur un fonds, grignotent le rendement année après année. Avant de choisir un établissement ou un support, il faut comparer le coût total sur dix ans, pas seulement le prix du premier ordre.

La dernière erreur est de confondre rendement passé et rendement futur. Les chiffres cités plus haut décrivent ce qui s’est produit, pas ce qui se produira.

Faut-il ouvrir un compte PEA ?

Pour un épargnant qui peut immobiliser une partie de son argent au moins cinq ans, et qui accepte de voir la valeur de son plan baisser certaines années, le compte PEA offre l’un des meilleurs rapports entre fiscalité et accessibilité en France. Il ne remplace ni l’épargne de précaution ni l’assurance vie, il les complète. Le plus simple est de l’ouvrir tôt, même avec un petit montant, de verser régulièrement et de choisir des supports diversifiés à faibles frais. Pour quelqu’un qui a besoin de son capital dans moins de cinq ans, ou qui ne supporterait pas une baisse de 30 % de son plan, le PEA n’est pas adapté.