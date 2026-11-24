Le Fonds national de la microfinance (FNM) a annoncé, mardi 24 novembre 2026, la mise en service de la plateforme nationale d’inclusion financière. Ce dispositif permet désormais aux acteurs économiques béninois de solliciter des financements dans le cadre du programme gouvernemental « Crédit en 48H ». Les montants proposés vont de 50 000 à 50 millions de FCFA.

Selon Adéyèmi Joël Affoyon, directeur général du FNM, cette initiative vise à accélérer l’accès au financement pour les acteurs des secteurs formel et informel. Les crédits sont accordés par les institutions de microfinance partenaires du Fonds. Ils couvrent plusieurs besoins, notamment la consommation, l’investissement et le renforcement de la trésorerie.

L’offre concerne les professionnels de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce, des services et de l’industrie. Toutefois, l’accès au montant maximal dépend du profil du demandeur et de son historique auprès de son institution de microfinance. Cette dernière évalue la pertinence du projet avant de déterminer le montant qu’elle peut accorder.

Deux étapes pour solliciter un financement

La procédure repose sur deux démarches. Le demandeur doit d’abord s’enregistrer auprès d’une institution de microfinance partenaire. Il peut ensuite effectuer sa demande sur la plateforme nationale d’inclusion financière, accessible gratuitement à l’adresse www.pnif.bj. Le montant auquel il peut prétendre lui est communiqué dans un délai annoncé de 48 heures.

Le dispositif repose sur des opérations entièrement digitalisées. Les fonds peuvent être mis à disposition par trois canaux : transfert sur un portefeuille de monnaie électronique, virement bancaire ou recharge de la carte bancaire du bénéficiaire.

Les conditions de remboursement varient selon les offres des institutions partenaires. Les taux d’intérêt ne sont pas uniformes et les échéances s’étendent de trois à 36 mois. Des frais liés à la souscription d’une assurance peuvent également s’ajouter au coût du crédit.

Un dispositif destiné aux acteurs économiques

Pour le directeur général du FNM, le programme doit permettre à un plus grand nombre de Béninois d’accéder aux services financiers adaptés à leurs activités. Il invite ainsi les personnes intéressées à se rapprocher d’une institution de microfinance partenaire pour leur enrôlement, avant de soumettre leur demande en ligne.