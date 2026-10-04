Contrôles routiers au Bénin : la sécurité publique s'explique sur l'arraisonnement de milliers de véhicules

Plus de 3 000 véhicules ont été arraisonnés au Bénin entre le 20 septembre et le 2 octobre dans le cadre de l’opération de répression des infractions au code de la route. Le directeur de la sécurité publique, Jean-Marie Sèglé, a dressé le bilan de cette opération de la Police républicaine et son objectif : la sécurité, et non la sanction pour elle-même.

Pour rappel, cette opération a été lancée le dimanche 20 septembre 2026, dans plusieurs grandes villes du pays, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Ouidah, Bohicon et Parakou. Elle cible automobilistes et motocyclistes, notamment sur le franchissement des feux rouges, le port du casque et l’usage du téléphone au volant.

Une opération de prévention et de responsabilisation

Selon le commissaire Sèglé, l’objectif est de « mieux protéger la vie des usagers de la route, faire respecter les règles de la circulation routière et prévenir les accidents ». Il écarte toute logique financière : il s’agit plutôt « d’une opération de sécurité publique ; de prévention et de responsabilisation des usagers ».

Le directeur rappelle que « la circulation routière est un espace partagé où le comportement de chacun peut engager la sécurité de tous ». Il affirme que les contrôles seront maintenus et adaptés aux réalités du terrain, afin de « faire progressivement évoluer les comportements et installer durablement le respect des règles de circulation ».