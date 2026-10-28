Coupe du monde U15 : le Bénin élimine le Nigeria et affrontera l’Écosse en quarts de finale

Les jeunes Guépards ont franchi un nouveau cap à Bakou. En huitièmes de finale du Tier C de la Coupe du monde et du Festival U15 de la FIFA, la sélection béninoise s’est imposée (6-3) face au Nigeria ce mercredi 28 octobre. La sélection affrontera l’Écosse en quarts de finale le jeudi 29 octobre à 6h00, heure du Bénin, au Complexe sportif de Hövsan..

Organisée en Azerbaïdjan, la compétition est une première pour cette catégorie d’âge. Elle se joue en format de huit contre huit. Le Bénin a été placé dans le groupe L avec l’Italie, le Qatar, Hong Kong, le Turkménistan et les Îles Cook. Il a disputé cinq rencontres en trois jours avant d’entrer dans la phase par niveaux. Les Guépards comptaient déjà deux victoires d’affilée, contre le Turkménistan (4-1) et Cuba (4-0) avant ce duel.

Un duel maîtrisé de bout en bout

Noé Faton s’est distingué avec deux buts, aux 3e et 8e minutes. Kévin Nounagnon a réussi un triplé (21e, 22e et 35e). Osias Assigbe a complété la marque à la 33e minute. Face à une équipe nigériane qui était invaincue, le Bénin a mis un terme à cette série.

L’attaque béninoise affiche une moyenne de quatre réalisations par rencontre. Au classement des buteurs de la sélection, Noé Faton et Osias Assigbe sont à égalité avec sept réalisations. Derrière, Kévin Nounagnon, auteur de six buts. Il reste à confirmer cette dynamique face à l’Écosse.