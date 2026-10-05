Cyberattaques en 2026 : les États-Unis dominent le classement mondial, voici les pays les plus ciblés

Les États-Unis sont le pays le plus ciblé par les cyberattaques en 2026, selon le Microsoft Digital Defense Report, le rapport annuel de sécurité du géant américain, publié le 1er octobre 2026. Ils concentrent 25,5 % de l’impact total des menaces cyber observées par Microsoft, devant Israël (7,6 %) et l’Ukraine (4,8 %). Ces pourcentages représentent la part de l’activité malveillante qui a visé les clients de Microsoft dans chaque pays, entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. Ils ne couvrent pas toutes les cyberattaques dans le monde, mais celles que Microsoft a pu observer sur ses propres services.

En janvier 2026, le forum BreachForums a subi une fuite de données, et le 13 janvier, des employés de Target ont signalé le vol de code interne et de documentation de développeurs. Au premier trimestre 2026, les États-Unis ont enregistré 60,3 millions de comptes compromis, devant la France (23,5 millions). Parmi les cas plus anciens, l’attaque par ingénierie sociale contre MGM Resorts avait causé des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars.

Le top 10 des pays les plus ciblés

Derrière les trois premiers, on trouve Taïwan (3,9 %), le Royaume-Uni (3,8 %), les Émirats arabes unis (2,8 %), l’Inde et le Japon (2,5 % chacun), le Canada (1,8 %) et l’Allemagne (1,7 %). L’Allemagne est le seul pays de l’Union européenne du top 10.

Le rapport décrit par ailleurs une menace qui s’accélère. Près de 40 000 vulnérabilités (CVE) ont été publiées au premier semestre 2026, et l’IA compresse certaines phases d’attaque de plusieurs jours à quelques secondes. Les attaquants continuent d’entrer surtout par les identités : 31 millions de risques liés aux identités ont été détectés en moyenne chaque jour dans le monde.

Voici le top 10 des pays les plus touchés dans le rapport 2026