Électricité au Togo : la Russie propose des centrales nucléaires flottantes

Le sommet Russie-Afrique se tient actuellement à Moscou. Il s’agit d’un évènement qui doit permettre au Kremlin de renforcer sa stratégie de coopération avec divers alliés africains. Moscou entretient de bonnes relations avec des pays comme le Togo. C’est dans ce cadre, que la Russie envisage de mettre son expertise nucléaire au service du secteur énergétique togolais.

De quoi s’agit-il ? Ce 28 octobre, Rosatom, la société publique russe et le ministère togolais chargé de l’Énergie ont signé un mémorandum de coopération sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. Parmi les innovations mises en avant, figure le recours à des centrales nucléaires flottantes pour renforcer l’accès à l’électricité au Togo. Ledit accord a été signé par Alexeï Likhachev, directeur général de Rosatom, et Robert Koffi Messan Eklo, ministre délégué togolais chargé de l’Énergie. Après cet accord cadre, il est prévu la mise en place de groupes de travail ad hoc qui vont analyser tous les contours du projet. Selon Rosatom, cette technologie est en mesure d’offrir au Togo une source d’énergie fiable et peu émettrice de carbone..

Un projet à long terme

Les centrales nucléaires flottantes présentent des spécificités différentes par rapport aux centrales nucléaires classiques. En effet, les installations flottantes reposent sur des réacteurs intégrés à des unités maritimes. L’infrastructure peut ensuite être acheminée jusqu’à un site adapté. Dès lors, cette technologie permet de limiter certains besoins en infrastructures terrestres, toute chose qui permet d’optimiser le processus de déploiement dans des pays qui ont un accès à la mer.

Le groupe Rosatom possède une expertise en la matière. Le géant russe propose sur le marché des unités qui peuvent atteindre une capacité de 100 mégawatts. Avec son accès à la mer, le Togo peut entrevoir de nouvelles perspectives. En plus de Lomé, trois autres pays ont été sondés par Rosatom. Il s’agit de l’Égypte, de la Namibie et de la Tanzanie qui sont eux aussi intéressés par la technologie russe. Le Togo devra s’inscrire dans une vision à long terme car le projet ne se réalisera pas du jour au lendemain. Il faudra valider plusieurs étapes et respecter des normes environnementales strictes avant de pouvoir poser les bases du projet. Il y a aussi les besoins en formation des spécialistes, les modalités de financement, le calendrier d’exécution et le site éventuel d’implantation n’ont pas été annoncés.