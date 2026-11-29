Le Galaxy S27 Pro n’existe pas encore officiellement, mais ses caractéristiques circulent déjà et dessinent un rival direct du Xiaomi 18 Pro. Le constructeur chinois Xiaomi a présenté son Xiaomi 18 Pro le 23 septembre 2026 en Chine, avec une fiche technique publiée et les commandes ouvertes. Samsung n’a annoncé aucun téléphone, mais des fuites décrivent un Galaxy S27 Pro, un modèle inédit dans sa gamme, plus petit que l’Ultra. Le groupe sud-coréen n’a confirmé aucune de ces informations.

Un modèle Pro attendu début 2027

Samsung présente d’ordinaire sa gamme S en début d’année : le Galaxy S25 le 22 janvier 2025, puis le Galaxy S26 le 25 février 2026 à San Francisco. Les fuites évoquent une présentation du S27 en janvier ou en février 2027, soit quatre à cinq mois après celle du Xiaomi. Samsung n’a confirmé ni cette date, ni le nom Pro.

Selon ces mêmes fuites, le groupe lancerait quatre modèles : S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra. Le Pro serait une version réduite de l’Ultra, sans stylet S Pen, avec le même bloc photo et un écran de confidentialité, comme le Xiaomi.

Taille et batterie : un écart sur le papier

Le Xiaomi 18 Pro mesure 151,8 x 72 x 8,5 mm pour 6,4 pouces. Sa page produit internationale annonce une batterie de 6 000 mAh au silicium-carbone.

Le Galaxy S27 Pro serait un peu plus grand, avec 154,06 x 73,77 x 7,95 mm. Il serait plus long et plus large, mais plus fin de 0,55 mm. Son écran ferait 6,47 pouces selon une fuite, alors que d’autres parlent de 6,5 ou de 6,6 pouces. Sa batterie serait de 5 200 mAh, voire de 5 000 mAh selon une autre fuite. L’écart avec le Xiaomi irait donc de 800 à 1 000 mAh, mais il compare un chiffre officiel à un chiffre non confirmé.

Photo : 200 mégapixels des deux côtés

« Le capteur Light Fusion 960 de nouvelle génération capte de nombreux détails dans les ombres et les hautes lumières », écrit Xiaomi. Le téléphone aligne deux capteurs Leica de 200 mégapixels, pour l’appareil principal et le téléobjectif, et un ultra-grand-angle de 50 mégapixels.

Le Galaxy S27 Pro aurait un triple module, avec un capteur principal de 200 mégapixels, identique à celui de l’Ultra. Le téléobjectif reste flou : une fuite de novembre évoque un capteur de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, après des pistes à 12 puis 50 mégapixels.

Puce : la grande inconnue côté Samsung

« Propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 6, leader du secteur, le Xiaomi 18 Pro offre de hautes performances », indique Xiaomi. Son choix de puce est arrêté.

Celui de Samsung ne l’est pas, d’après les fuites, qui se contredisent. Un rapport lui attribue la puce maison Exynos 2700 hors des États-Unis. Une autre fuite liste pour l’Europe un Snapdragon 8 Elite Gen 6, la même puce que le Xiaomi. Selon un rapport sud-coréen non vérifié, l’Exynos 2700 dépasserait d’environ 20 % le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en multicœur sous Geekbench, avec 13 000 points contre 11 000.

Le Xiaomi 18 Pro démarre à 5 999 yuans, soit environ 780 euros, alors que Samsung n’a rien communiqué sur le prix. Les écarts évoqués restent à vérifier lors de la présentation du Galaxy S27, dont la date n’est pas fixée.