Face aux critiques de Zelensky, Trump défend la place de la Russie dans les négociations

Le 18 octobre, Donald Trump a répondu sur Truth Social aux critiques de Volodymyr Zelensky. Il affirme négocier actuellement la paix et refuse que Moscou soit écartée des discussions : « Il ne faut rien faire qui pousse Moscou vers la sortie. » Il assure que « de grands progrès » sont en cours, y compris sur le dossier des otages.

Pour rappel, le 9 octobre, Trump a annoncé un accord avec Poutine pour la livraison de millions de tonnes de diesel russe vers les États-Unis et les marchés mondiaux. Zelensky a jugé cet accord « pas juste et pas honnête ». Trump a ensuite déclaré avoir obtenu un cessez-le-feu énergétique entre Moscou et Kiev, puis a estimé « qu’il est temps que l’Ukraine ait un nouveau président », reprochant à Zelensky d’avoir désobéi à son ordre de ne pas frapper les raffineries russes.

Une ligne diplomatique assumée

Trump affirme que la signature d’un document sur les otages n’a rien d’urgent et pense qu’un geste précipité ferait échouer les discussions. Il affirme aussi que « Moscou en fait très peu pour soutenir la République islamique d’Iran », et qu’il compte bien que cette situation perdure.

Le président critique les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes. Selon lui, « ces attaques nuisent aux marchés mondiaux du diesel, y compris aux États-Unis ». Il accuse Zelensky de se moquer de ces conséquences et de profiter de l’argent européen et américain. Selon lui, « il aurait pu décrocher un meilleur accord il y a deux ans ». Il décrit un pays « en ruines » et souhaite que : « cette guerre s’arrête ! »