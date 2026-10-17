Ukraine : Zelensky accuse Trump de récompenser et d’encourager Poutine

Volodymyr Zelensky n’a pas caché son mécontentement après la décision de Donald Trump de suspendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Pour le président ukrainien, ce choix risque de profiter à Vladimir Poutine, alors que les forces russes continuent leurs attaques et que Kiev a repris ses frappes contre les installations énergétiques russes.

Volodymyr Zelensky reproche à Donald Trump d’alléger la pression sur la Russie au moment où les combats se poursuivent en Ukraine. En effet, le président ukrainien a réagi à la décision américaine de suspendre l’application de nouvelles sanctions prévues par le Graham Act, un texte qui devait renforcer les moyens de pression économiques sur Moscou.

« Une mise en veille des sanctions américaines, un allègement de la pression sur l’agresseur, des récompenses financières pour Poutine », a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette décision ne fera qu’encourager le président russe à continuer ses attaques. Il a également appelé les alliés de Kyiv à maintenir la pression sur la Russie. À Moscou, cette décision a été accueillie comme un « moment historique ».

Pour rappel, Kiev a repris il y a quelques jours ses frappes ukrainiennes contre les installations énergétiques russes. De son côté, Moscou poursuit ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes, notamment dans le secteur de l’énergie.

Par ailleurs, comme nous l’avons rapporté dans un précédent article, Donald Trump a par ailleurs critiqué Volodymyr Zelensky, affirmant qu’il était plus difficile de négocier avec le dirigeant ukrainien qu’avec Vladimir Poutine.