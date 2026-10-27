France : le chef de l'armée de Terre veut accélérer l'intégration de l'IA et des drones

L’armée de Terre de la France doit accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle et des systèmes autonomes, a estimé son chef d’état-major le lundi 26 octobre 2026. Le général d’armée Jacques de Montgros, en poste depuis le 26 juillet 2026, a exposé cette position dans un message publié sur le compte officiel de l’état-major sur X.

« Une armée de Terre crainte parce que forte. Les conflits actuels nous rappellent trois réalités : la centralité du combat terrestre, la nécessité de disposer de forces conventionnelles robustes et l’adaptation permanente comme facteur de supériorité opérationnelle » a-t-il déclaré.

Par la suite, le général de Montgros a décrit les orientations qu’il souhaite donner à l’institution : « Face aux évolutions stratégiques, technologiques et humaines, nous devons accélérer notre transformation : intégrer l’IA et les systèmes autonomes, renforcer nos capacités de combat et de soutien, faire évoluer notre modèle RH. Mon ambition : une armée de Terre capable d’encaisser ou de porter le choc, de s’adapter et de durer. Pour être prête à combattre et à vaincre ».

Des drones, de l’IA et d’internet déjà employés dans les conflits récents

Rappelons qu’en Ukraine, les drones servent à la reconnaissance comme à la frappe depuis l’offensive russe de février 2022, et les terminaux Starlink livrés à Kiev dès les premières semaines ont maintenu les communications militaires. Idem entre Israël, les USA et l’Iran, avec l’usage intensif des drones et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour frapper l’adversaire.

Le message de l’état-major ne cite aucun conflit en particulier et ne précise ni le calendrier ni les moyens prévus pour ces chantiers. Le général de Montgros a pris la tête de l’armée de Terre le 26 juillet 2026.