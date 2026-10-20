Ukraine : une décision d’Elon Musk sur Starlink provoque des remous à Washington

Elon Musk aurait ordonné le ralentissement d’une version militaire du réseau satellitaire Starlink utilisée par l’armée ukrainienne, selon une révélation du Wall Street Journal (WSJ) publiée le 20 octobre 2026. Le quotidien affirme que cette décision a perturbé les opérations militaires de Kiev, provoqué la panique parmi les responsables ukrainiens et semé la confusion au sein de l’administration américaine citant des responsables américains et des personnes proches du dossier. Musk et Trump auraient discuté de cette mesure avant et après sa mise en œuvre.

Cette révélation intervient quelques jours après que Trump a reproché à Zelensky de prolonger la guerre. Le président ukrainien a critiqué l’assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole russe. Trump a appelé les Ukrainiens à remplacer leur dirigeant. Musk a de son côté, relayé des critiques contre Zelensky, tandis que ce dernier a accusé les États-Unis d’avoir temporairement restreint le partage de renseignements militaires et les capacités de Starlink. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a qualifié ces accusations de « téméraires », d’après The Guardian.

Des drones ukrainiens fragilisés, Washington dans l’embarras

Le ralentissement concerne Starshield, la version militaire de la technologie satellitaire de SpaceX, utilisée pour soutenir les opérations de drones ukrainiens selon le Wall Street Journal. Les restrictions auraient limité les capacités de certains drones d’attaque et d’interception, compliquant les frappes contre les forces russes et la défense contre les attaques aériennes.

Pour rappel, le 16 octobre, Reuters rapportait que l’ordre de limiter Starshield provenait de la Maison-Blanche, sans préciser qui l’avait donné. Donald Trump avait, pour sa part, déclaré : « Je viens de vérifier ce matin : ce n’était pas nous. » Musk a par ailleurs déclaré sur X que les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain. Il poursuit : « toute limitation de vitesse ou d’utilisation est décidée par l’armée américaine et, en dernier ressort, par le président ». Ces différentes versions alimentent les interrogations sur le rôle de Musk et de l’administration américaine dans cette restriction.