Gaël Monfils et Elina Svitolina divorcent, quelques jours après la retraite anticipée du Français

Elina Svitolina et Gaël Monfils mettent fin à leur mariage. La joueuse ukrainienne l’a annoncé lundi 19 octobre 2026 dans un long message publié sur Instagram : « Skaï passera toujours en premier. Notre mariage prend fin, mais notre famille, non. Nous serons toujours ses parents, côte à côte, à chaque étape de sa vie. » L’annonce intervient quelques jours après la retraite anticipée du Français de 40 ans.

Svitolina entre directement dans le sujet : « C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à partager. Tout le monde sait ce que l’Ukraine représente pour moi. Ce dont j’ai rarement parlé, c’est de ce que la guerre a provoqué en moi. » Elle revient aussi sur son éloignement des courts : « L’an dernier, je vous ai dit que je devais m’éloigner du court, car je n’étais pas dans le bon état émotionnel. Ce que vous n’avez pas vu, ce sont les nuits blanches, les doutes et le sentiment de me perdre peu à peu… Gaël a tout vu. Il ne m’a jamais lâché la main. Nous nous sommes battus ensemble pendant longtemps, avec tout ce que nous avions. »

Pourtant, la suite de son message marque un tournant : « Certaines batailles se jouent au plus profond de soi, et aucun amour venu de quelqu’un d’autre ne peut les gagner à notre place. Avec le temps, j’ai compris que je devais retrouver le chemin vers moi-même et que je ne pouvais pas le faire au sein de notre mariage. » Elle conclut en écartant toute recherche de responsable : « Il n’y a personne à blâmer. Il y a seulement deux personnes qui se sont profondément aimées et une histoire qui change de forme. »

Les deux joueurs s’étaient mariés le 16 juillet 2021, après une première pause annoncée en février de la même année. Leur fille Skaï est née en octobre 2022. Du côté de Monfils, ancien numéro 6 mondial, la retraite est déjà actée. Il avait prévu d’arrêter à l’issue de la saison 2026, mais il a finalement quitté le circuit quelques jours avant l’annonce de Svitolina. Ainsi, ses adieux interviennent peu après un Open d’Australie où il avait abandonné en huitièmes de finale face à l’Américain Ben Shelton.