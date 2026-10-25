Immigration : Donald Trump réitère son insulte contre des pays africains lors d'un meeting en Géorgie

Donald Trump a de nouveau visé des pays africains samedi 24 octobre 2026, lors d’un meeting de campagne à Perry, en Géorgie, aux États-Unis. Il a accusé le sénateur démocrate Jon Ossoff d’avoir « personnellement parrainé un projet de loi pour faire venir des armées de migrants de pays infestés de terroristes comme la Libye, le Yémen, Haïti, la Somalie ». Ce n’est pas la première fois que le président américain cible plusieurs pays africains. « Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez comment je les ai appelés ? Des pays de merde » a-t-il encore lancé.

Le texte auquel le président américain faisait allusion vise à accorder à Haïti le statut de protection temporaire. Il a été déposé au Sénat le 17 juin par Ed Markey et d’autres élus démocrates. Rappelons que Trump avait pourtant présenté Ossoff comme son parrain.

Un propos qu’il avait nié en 2018

L’expression remonte à janvier 2018 quand lors d’une réunion à la Maison-Blanche, Trump aurait demandé pourquoi les États-Unis accueillaient des migrants de pays de merde, citant des pays africains et Haïti, plutôt que de Norvège. Le sénateur Dick Durbin, présent ce jour-là, avait confirmé ces propos. Le président les avait niés : « Ce n’est pas le langage qui a été utilisé ».

Il a changé de ligne en décembre 2025, lors d’un meeting en Pennsylvanie. Il avait alors raconté : « J’ai dit : pourquoi ne prenons-nous que des gens de pays de merde ? Pourquoi pas quelques personnes de Norvège, de Suède ? »

Samedi, il est revenu sur la polémique avec le même ton : « Vous vous souvenez de la chaleur que j’ai reçue ? » ajoutant sur les Somaliens vivant aux États-Unis : « 98 % d’entre eux ne travaillent pas, et ils n’ont même pas besoin de travailler parce qu’ils volent tellement qu’ils ont tous une Mercedes-Benz ».

Pour rappel, la Libye et la Somalie figurent déjà parmi les pays visés par l’interdiction de voyage de son administration, qui s’étend aussi à Haïti et au Yémen. En effet, la Maison-Blanche a durci sa politique migratoire depuis la fusillade contre deux gardes nationaux à Washington, fin 2025.