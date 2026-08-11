Immigration : Trump révoque 175 000 visas dont une centaine en Afrique

Plus de 175 000 visas américains ont été révoqués depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, selon un bilan publié lundi par le département d’État. Parmi les cas recensés, plus de 100 visas ont été annulés par une ambassade américaine en Afrique du Nord dans des affaires liées au « tourisme de naissance ».

Le gouvernement américain présente ces décisions comme le résultat de contrôles réguliers visant les titulaires de visas. Les dossiers cités concernent des violations des conditions de séjour, des infractions pénales, des fraudes, des appels à la violence contre des citoyens américains ou encore des situations considérées comme dangereuses pour la sécurité nationale.

Des révocations liées à des infractions

Une grande partie des annulations intervient après des contacts entre des titulaires de visas et les forces de l’ordre. Le département d’État cite parmi les principaux motifs les agressions, la conduite sous l’influence de l’alcool, les vols et les infractions liées aux stupéfiants.

D’autres dossiers portent sur des faits plus graves, dont des agressions sexuelles, des violences contre des enfants, des fraudes et des détournements de fonds. Les autorités américaines évoquent aussi des ressortissants accusés d’avoir organisé des opérations frauduleuses ou d’avoir utilisé de fausses informations pour obtenir un visa.

Le bilan comprend également des décisions prises pour des motifs liés à la politique étrangère. Le secrétaire d’État Marco Rubio est cité dans plusieurs dossiers concernant des ressortissants étrangers considérés comme expulsables par les autorités américaines.

Le département d’État affirme que les contrôles se poursuivront. Il considère le visa américain comme un privilège accordé sous certaines conditions et non comme un droit permanent.

Plus de 100 visas concernés en Afrique du Nord

L’un des éléments géographiques du bilan concerne une ambassade américaine située en Afrique du Nord. Plus de 100 visas y ont été révoqués dans des affaires de « tourisme de naissance », selon le département d’État.

Les personnes visées sont décrites comme des parents venus aux États-Unis principalement pour y accoucher afin que leurs enfants puissent bénéficier de la citoyenneté américaine. La nationalité des personnes concernées n’est pas précisée dans le document officiel.

Cette mesure intervient quelques jours après une décision de Donald Trump sur le même sujet. Le 6 août 2026, le président américain a signé un décret intitulé « Mettre fin au tourisme de naissance ». Le texte demande aux autorités américaines de renforcer les mesures visant les voyages effectués dans le but d’accoucher sur le territoire américain.

Une politique migratoire renforcée

Le même jour, Trump a signé une seconde mesure consacrée à la citoyenneté américaine. La Maison-Blanche présente ces deux textes comme des initiatives destinées à renforcer le contrôle des conditions d’accès au territoire et les règles relatives à la citoyenneté.

Le bilan des 175 000 visas révoqués s’inscrit ainsi dans une politique de contrôle qui ne concerne pas uniquement les infractions criminelles. Les autorités américaines incluent aussi les violations des règles migratoires, les fraudes et certaines activités qu’elles considèrent comme incompatibles avec le maintien d’un visa.