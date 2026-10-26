Iran : l’armée américaine prête à intervenir dans les 96 heures suivant un ordre de Trump

Les forces américaines sont prêtes à lancer de nouvelles opérations contre l’Iran dans un délai de 96 heures après un ordre de Donald Trump. Selon CNN ce lundi 26 octobre, elles pourraient « commencer de nouvelles opérations militaires dans les 96 heures suivant l’ordre de Trump ». Aucune décision n’a été annoncée.

Pour rappel, la guerre en Iran a débuté le 28 février 2026 avec des frappes américaines et israéliennes sur l’Iran. Trump avait annoncé des « opérations de combat majeures ». Téhéran a riposté en visant Israël et les pays du Golfe abritant des bases américaines. Un cessez-le-feu et un protocole visant un accord de paix définitif ont depuis été conclus, mais le détroit d’Ormuz reste au cœur des tensions. Trump a exclu dimanche, toute frappe immédiate. Il juge la situation « favorable vis-à-vis de l’Iran ».

Un calendrier lié aux élections américaines

Selon un responsable américain cité par la chaîne israélienne i24NEWS, Trump serait prêt à « changer de braquet ». Le président a déclaré : « C’est la seule question qui se pose », a-t-il déclaré sur Fox News.

Israël se préparait la semaine dernière à de nouvelles attaques et tentait de rallier le soutien de Washington selon CNN. Une source a indiqué que Tel-Aviv avait reporté ses frappes mais en se préparant à des opérations conjointes après les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Les armées américaine et israélienne étudient une offensive courte mais intense. Les cibles visées sont des installations nucléaires, des capacités balistiques et des infrastructures énergétiques iraniennes. Donald Trump n’a pas donné son feu vert.