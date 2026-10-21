Iran : Trump pourrait lancer une nouvelle frappe préventive, selon Haaretz

Donald Trump pencherait désormais pour une frappe préventive contre l’Iran, à moins de deux semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis et quelques jours avant le scrutin en Israël. C’est ce qu’a rapporté mercredi 21 octobre 2026 le quotidien israélien Haaretz, en s’appuyant sur des sources au sein de l’administration américaine.

Et pour cause, le changement de cap aurait eu lieu ces dernières heures, après l’examen par le président des évaluations de renseignement que lui a remises le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Dimanche encore, Trump avait prévenu que l’Iran finirait par viser Israël et les États-Unis : « Ce n’est qu’une question de temps ».

Ces évaluations font suite à un déplacement discret de Hegseth en Israël lundi. Il y a rencontré le Premier ministre Benjamin Nétanyahou et le ministre de la Défense, Israël Katz. De son côté, Nétanyahou, n’a pas caché ses intentions. Dans une vidéo tournée lundi sur une base aérienne israélienne, il s’est adressé directement au président américain : « Nous avons un travail à terminer ».

Des diplomates américains appelés à quitter l’Arabie saoudite

Le même jour, le département d’État a ordonné le départ d’une partie de son personnel en Arabie saoudite. Son porte-parole, Tommy Pigott, a annoncé la mesure sur X : « Le département d’État a émis un ordre de départ pour les employés non urgents du gouvernement américain et les membres de leur famille en Arabie saoudite ».

Washington justifie cette décision par la multiplication des attaques des Houthis, rebelles yéménites soutenus par l’Iran. Dans un avis aux voyageurs, le département d’État a décrit la situation en ces termes : « Les Houthis soutenus par l’Iran se sont livrés à des hostilités contre l’Arabie saoudite, y compris des attaques contre des aéroports civils et d’autres infrastructures critiques, faisant des victimes civiles et de graves perturbations de voyage. Ces hostilités peuvent dégénérer rapidement au-delà de cette zone immédiate ».