« Mobutu » : Mbappé révèle ce qui le dérange dans le surnom qui lui est donné

Kylian Mbappé s’est exprimé sur son surnom « Mobutu » dans un entretien diffusé ce vendredi 11 septembre 2026. Cette interview accordée à France Football intervient alors que la course au Ballon d’Or bat son plein, avant la cérémonie du 26 octobre à Londres.

Un surnom popularisé pendant le Mondial 2026

Lors de la Coupe du monde 2026, une vidéo tournée dans l’avion ramenant les Bleus vers leur base d’entraînement, après la victoire contre la Suède fin juin, avait fait le tour des réseaux sociaux. On y entendait Ousmane Dembélé interpeller son capitaine en criant « Mobutu ! », un surnom repris en chœur par plusieurs autres joueurs du groupe. La référence visait Mobutu Sese Seko, qui dirigea le Zaïre — aujourd’hui République démocratique du Congo — de 1965 à 1997, sous un régime marqué par la répression politique. Le sélectionneur Didier Deschamps avait alors pris la défense de son attaquant, estimant que cette image de « dictateur » venait de personnes extérieures au groupe et ne correspondait pas au comportement quotidien du joueur.

Ce que Mbappé dit ressentir

Dans l’entretien à France Football, l’attaquant du Real Madrid distingue deux aspects du surnom. Il reconnaît qu’une partie du public le prend « de manière légère », sans intention blessante. Mais il pointe aussi un second aspect, plus problématique selon lui : la comparaison renvoie à des figures historiques responsables de violences et de souffrances massives, ce qu’il dit ne pas avoir causé dans sa propre vie. Il y voit, chez une partie de ceux qui emploient ce surnom, un manque de recul sur la portée politique et humaine de la référence.

Mbappé opère toutefois une distinction nette avec son coéquipier Dembélé, qu’il exempte de cette critique. Il indique que ce dernier a repris la plaisanterie telle qu’elle circulait sur les réseaux sociaux, dans un esprit purement humoristique, sans arrière-pensée.

Une comparaison qui dépasse le cadre du Mondial

Le surnom ne date pas de l’été 2026 : les internautes l’utilisaient déjà depuis 2022, à l’époque où Mbappé évoluait au Paris Saint-Germain, certains observateurs lui prêtant une influence jugée excessive sur les choix sportifs du club. Le phénomène a repris de l’ampleur après son transfert au Real Madrid, à travers de nombreux montages le représentant en tenue militaire ou en figure de dirigeant autoritaire.

Sur le plan sportif, Mbappé a terminé meilleur buteur du Mondial 2026 avec dix réalisations, devenant à cette occasion le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 22 buts au total, devant Lionel Messi. Ce palmarès alimente aujourd’hui sa candidature au Ballon d’Or, qu’il a lui-même reconnu viser ouvertement lors d’une conférence de presse la semaine précédente.