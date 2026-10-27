La deuxième journée de Ligue des champions, disputée les 13 et 14 octobre 2026, a produit 78 buts. Jamais la compétition n’avait connu une journée aussi prolifique. Les 18 rencontres ont dépassé de sept buts le précédent record, établi la saison dernière. Mardi, les équipes ont marqué 32 fois ; mercredi, elles en ont ajouté 46. Les paris sur le nombre de buts ont rapidement évolué avec les scores. Cette soirée a également nourri les analyses des médias sportifs, dont les modèles économiques peuvent associer publicité, abonnements et partenariat AfroPari pour les activités d’affiliation. Liverpool et Aston Villa ont chacun marqué six fois.

Liverpool et Aston Villa portent le total

À Linz, Liverpool s’est imposé 6-3 contre le LASK, dans la rencontre la plus prolifique de la journée. Bradley Barcola a inscrit un triplé, tandis que les locaux ont continué d’attaquer malgré leur retard. Ce match a donc pesé lourd dans le record. À Birmingham, Aston Villa a infligé un 6-0 à Fenerbahçe, la plus large victoire européenne de son histoire. Nicolas Jackson et Ross Barkley ont chacun inscrit deux buts.

La production offensive ne s’est pourtant pas limitée à ces deux équipes. Le Real Madrid a gagné 4-3 sur le terrain de la Roma après avoir été mené 3-1. Paris a battu Manchester City 4-2, malgré le doublé d’Erling Haaland. Ces rencontres ont associé des remontées et des écarts importants entre les deux périodes.

Rencontre Score Total de buts LASK – Liverpool 3-6 9 Roma – Real Madrid 3-4 7 Inter – Club Bruges 3-4 7 Aston Villa – Fenerbahçe 6-0 6 Manchester City – Paris 2-4 6 Viking – Bayern 3-3 6

Deux soirées aux rythmes différents

Mardi, l’Inter s’est incliné 3-4 devant le Club Bruges et Viking a tenu le Bayern en échec 3-3. Barcelone a gagné 4-1 contre Galatasaray. Ces trois affiches ont apporté 18 des 32 buts, tandis que Leipzig s’imposait 1-0 contre le PSV.

Mercredi a été encore plus animé. Sur neuf rencontres, six ont donné au moins cinq buts. Le succès du Feyenoord contre Como (3-2) et celui du Betis contre Porto (3-2) ont accompagné les grandes affiches. Au total, neuf des dix-huit matchs de cette deuxième journée ont produit au moins cinq réalisations.

Les variations de score ont également influencé les marchés de paris en direct. Un total de buts fixé avant le coup d’envoi ne se lit plus de la même façon lorsqu’une rencontre passe rapidement de 1-1 à 3-3. Les programmes d’affiliation dans les paris sportifs offrent aux particuliers disposant de leurs propres canaux de promotion plusieurs possibilités de rémunération. Le modèle CPA prévoit une commission pour chaque acquisition remplissant les conditions du contrat, tandis que le RevShare repose sur une part des revenus éligibles. Les formules hybrides combinent les deux. Grâce aux liens de suivi et aux statistiques de conversion, les partenaires peuvent comparer leurs campagnes et identifier les sources de trafic qui génèrent des résultats.

Un record à replacer dans son format

L’ancienne phase de groupes réunissait 32 clubs et proposait 16 matchs par journée. Depuis le passage à une phase de ligue de 36 équipes, chaque journée en compte 18. Ces deux rencontres supplémentaires comptent dans toute comparaison historique. Une analyse d’Opta montre que les écarts importants sont devenus plus fréquents : depuis l’adoption de la nouvelle formule, 14,5 % des matchs se soldent par au moins quatre buts d’écart, contre 9,4 % auparavant.

Les chiffres restent frappants:

78 buts sur l’ensemble de la deuxième journée, un nouveau sommet.

71 buts lors de la troisième journée de la saison précédente.

69 buts dès la première journée de cette saison.

Plus de quatre buts par match en moyenne lors de cette semaine record.

L’UEFA avait enregistré 655 buts sur l’ensemble de la saison précédente, avec une moyenne de 3,47 par rencontre. Les deux premières journées de la nouvelle campagne ont déjà produit 147 buts en 36 matchs. Le début de cette campagne est donc particulièrement offensif.

Les prochaines rencontres diront si cette tendance se poursuit. Pour l’instant, le record appartient à une journée où les remontées, les larges victoires et les matchs serrés ont tous contribué au même total: 78 buts.