Le créateur de Stick Run, Manuel Otto, est mort à 30 ans : ce que l'on sait

Manuel Otto, créateur allemand du jeu Stick Run, est mort à 30 ans, et l’équipe du jeu l’a annoncé le 21 octobre. «C’est avec le cœur lourd que nous confirmons et annonçons le décès de notre créateur, développeur et compagnon de jeu, Marc-Manuel Alexander Otto.» peut-on lire dans le communiqué. Toutefois le communiqué, relayé par TMZ, reconnaissait aussi l’existence d’une vidéo dans laquelle le développeur « semblait avoir mis fin à ses jours ».

Ce que l’on sait, et ce qui reste à confirmer

D’après les premiers éléments, les faits se seraient déroulés pendant un live sur Twitch, qui aurait rapidement retiré la diffusion. Côté lieu, le Toronto Sun indique qu’un voisin l’aurait découvert dans sa chambre, en Bavière.

Manuel Otto était surtout connu pour Stick Run. Il avait conçu ce jeu à 14 ans seulement. Lancé sur Facebook en 2010, puis décliné sur mobile, il a marqué toute une génération de joueurs. «Stick Run était bien plus qu’un simple jeu. Pour beaucoup d’entre nous, il faisait partie de notre enfance. Un jeu auquel nous avons grandi en jouant avec nos amis, en partageant des fous rires, en nous disputant les meilleurs scores et en nous créant des souvenirs qui nous accompagneront toute notre vie. Il a rassemblé les gens et est devenu une part chère de notre enfance.» a déclaré l’équipe du jeu dans le communiqué.