Le Nigeria confirme un cas d'Ebola à Abuja, 44 contacts placés sous surveillance

Douze ans jour pour jour après sa déclaration de pays exempt d’Ebola par l’OMS, le Nigeria enregistre un nouveau cas. Le gouvernement fédéral l’a confirmé ce mardi 20 octobre 2026 à Abuja, dans le Territoire de la capitale fédérale, par un communiqué du ministre coordonnateur de la Santé et de la Protection sociale, Muhammad Pate.

Ce dernier y décrit ainsi la patiente : « Une femme arrivée récemment au Nigeria par un vol international en provenance d’Ouganda a été admise dans un hôpital privé du territoire, où elle a été soignée pendant plusieurs jours avant que le diagnostic ne soit confirmé… Le gouvernement fédéral demande à tous les établissements de santé publics et privés du pays de rester en état de haute alerte. »

La patiente est désormais isolée et prise en charge et les autorités ont déjà identifié 44 contacts proches, parmi lesquels des soignants et des personnes ayant voyagé avec elle. Face à la situation, le ministre a rappelé l’expérience du pays pour rassurer la population. En effet, en 2014, un voyageur venu du Liberia avait introduit le virus à Lagos, et les autorités étaient parvenues à endiguer la flambée.

Rappelons que ce cas intervient alors que l’épidémie due au virus Bundibugyo, déclarée en République démocratique du Congo en mai, continue de gagner l’Afrique de l’Est. Le Kenya a confirmé son premier cas importé le 6 octobre et en dénombre huit au 18 octobre. De son côté, l’Ouganda, d’où venait la patiente, avait pour sa part annoncé la fin de sa flambée en août. Précisons que les autorités nigérianes n’ont précisé ni l’espèce du virus en cause ni le trajet exact de la malade.