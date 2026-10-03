Ligue des Nations : à 38 ans, Lewandowski bat un record de Cristiano Ronaldo face à la Roumanie

À 38 ans et 42 jours, Robert Lewandowski est devenu le samedi 3 octobre 2026, le joueur le plus âgé à réussir un triplé dans l’histoire de la Ligue des Nations, devant Cristiano Ronaldo, qui avait 34 ans et 120 jours en 2019. Il a mené son équipe vers une victoire contre la Roumanie, aux 24e, 47e et 86e minutes.

Lewandowski a ouvert la marque sur penalty avant de doubler après la mi-temps. Cette victoire s’ajoute au match nul contre la Bosnie-Herzégovine et la défaite contre la Suède lors des deux premières journées du groupe B4. Ce triplé porte son total à 92 buts en sélection, derrière Cristiano Ronaldo (147) et Lukaku (94).

Le précédent de Cristiano Ronaldo en 2019

Le record que Lewandowski vient effacer celui de Cristiano Ronaldo datant du 5 juin 2019. Le portugais avait envoyé son équipe en finale de la Ligue des Nations en battant la Suisse (3-1) en demi-finale. Il avait marqué aux 25e, 88e et 90e minutes. Ce triplé était son 53e en carrière et son septième en sélection et le Portugal avait remporté le trophée face aux Pays-Bas (1-0).

Cristiano Ronaldo est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Nations avec 15 buts. Il est aussi l’unique joueur à avoir inscrit un triplé en phase finale. Son record d’âge appartient maintenant à Lewandowski.