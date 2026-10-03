Église MFD : Axel et Laurine Levi livrent leur vérité et démentent certaines accusations

Dans une vidéo diffusée ce 3 octobre, Axel et Laurine Levi, ex-responsables de l’Église Mission Faiseur de Disciples (MFD), ont demandé pardon aux fidèles et reconnu avoir tous deux commis l’adultère durant leurs onze ans de mariage. Ils ont aussi écarté plusieurs accusations circulant sur les réseaux sociaux, qu’ils jugent mensongères.

Le scandale a éclaté fin septembre, lorsque l’Église Mission Faiseurs de Disciples (MFD) a annoncé la destitution du couple de « toutes leurs fonctions ministérielles » pour « des faits très graves ». L’affaire a été rendue publique après que plusieurs hommes ont interrompu un culte dominical pour demander des explications. Sur les réseaux sociaux, des accusations ont circulé : relations avec des femmes de l’assemblée, violences conjugales, recours à des prostituées. Dans une lettre ouverte, Axel Levi avait reconnu « le péché d’adultère » tout en affirmant que les relations étaient consenties.

Aveux et démentis

Dans la vidéo, le couple affirme vouloir « être jugé sur la base de la vérité et la vérité seule ». Axel Levi explique avoir épousé Laurine à 22 ans, alors qu’elle était enceinte. Il reconnaît l’avoir fait aussi parce qu’il ne voulait pas « être mis de côté dans [son] futur ministère ». Il confie avoir été infidèle dès 2018 avec des femmes. Laurine Levi admet pour sa part avoir trompé son mari avec des hommes en 2019. Elle affirme avoir cherché de la considération auprès d’autres hommes, tout en assurant que « c’est Axel que j’aime ».

Laurine Levi nie en revanche plusieurs accusations : « Je n’ai jamais eu de compte OnlyFan. Je n’ai jamais eu à être adultère avec un membre de l’église. » De son côté, Axel affirme n’avoir entretenu de relation qu’avec une seule femme mariée, dont il demande pardon. Il rejette aussi l’idée d’avoir frappé son épouse jusqu’à la mettre en fauteuil roulant, expliquant qu’elle était tombée lors d’une sortie d’acrobranche.

Il reconnaît toutefois des gestes violents après la découverte de chaque adultère : « L’adultère ne justifie pas l’agressivité, peu importe sa forme. » Il innocente également le prophète Jonathan Gambella, qui « n’était même pas au courant ».

Axel Levi s’en prend à lui-même pour n’avoir pas demandé d’aide : « Par peur, par orgueil, je n’ai pas confessé. » Il demande pardon aux pères spirituels à qui il a tourné le dos. Le couple annonce n’avoir « plus aucun pouvoir de gestion » au sein des églises MFD et dit vouloir travailler à sa restauration. Il conclut : « Nous pardonnons à tous ceux qui ont menti. »