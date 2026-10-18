Le vice-président américain JD Vance accuse l’immigration d’être responsable de l’incendie de l’hôtel de ville de Limoges, en France, détruit le samedi 17 octobre 2026 pendant une journée de mobilisation contre la vie chère. Sur X, il écrit que les dirigeants occidentaux ont négligé « les questions fondamentales d’assimilation et de compatibilité », puis il dit prier pour que la France mette fin à ces violences avant que d’autres monuments ne brûlent.

Pourtant, le préfet de la Haute-Vienne, Maurice Barate, s’est borné à indiquer que le feu avait été allumé « sciemment », et aucun auteur n’a encore été identifié. Ainsi, le maire, Guillaume Guérin, a préféré réagir sur le terrain en déclarant : « C’est un monument qui brûle, mais ce n’est pas la République. » Vance, lui, accuse aussi les démocrates du Congrès de vouloir le même avenir pour son pays.

Rappelons que le bâtiment date du XIXe siècle. En effet, la Ville avait engagé en 2019 la rénovation de ses façades, un chantier estimé à 2,57 millions d’euros TTC. Les flammes ont gagné le toit, puis le campanile, symbole de la ville, s’est effondré vers 20 h 30.

Une enquête pour « bande organisée », sans auteurs identifiés

Le parquet de Limoges a ouvert une enquête en flagrance pour destruction d’un bien par un moyen dangereux en bande organisée. Elle est confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police de la Haute-Vienne. La procureure Émilie Abrantes a précisé que les enquêteurs devaient identifier les responsables et reconstituer le déroulement des faits, selon Alouette.

Dimanche matin, 17 personnes, dont sept mineurs, étaient en garde à vue. Certaines interpellations concernent des pillages de commerces du centre-ville, mais la procureure rappelle que plusieurs éléments restent à confirmer. Par conséquent, rien n’indique à ce stade que ces personnes ont mis le feu à la mairie.

Les réactions locales

Le maire attend des réquisitions les plus fermes possible. Il reconnaît toutefois que les interpellations des auteurs pourraient prendre des semaines, voire des mois. De son côté, le président socialiste du conseil départemental de la Haute-Vienne a évoqué « une vision terrible » et le choc d’une ville entière.