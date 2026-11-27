Bénin Tours relance ses vols spéciaux entre Paris et Cotonou à l’approche des fêtes de fin d’année. L’opérateur annonce quatre départs à tarifs réduits, en lien avec les Vodun Days 2027. Son message tient en une phrase : « Les vols spéciaux entre Paris et Cotonou sont de retour ». Les allers-retours sont proposés à partir de 600 euros, et les allers simples à partir de 250 euros. Les vols sont prévus les 19 décembre 2026, 26 décembre 2026, 3 janvier 2027 et 9 janvier 2027.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’opération est organisé. Fin 2025, le gouvernement béninois avait déjà affrété quatre vols Paris-Cotonou-Paris, entre le 21 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, en partenariat avec Bénin Tours SA. Le ministre du Tourisme, de l’époque Jean-Michel Abimbola, avait présenté l’initiative le 29 novembre 2025, avec l’appui technique de LunaJet SA. L’objectif affiché était de permettre aux ressortissants installés en France de passer les fêtes en famille.

Un programme pensé autour des Vodun Days

Les Vodun Days 2027 se dérouleront à Ouidah du 2 au 9 janvier, soit une semaine entière de célébrations. Les vols aller décollent de Paris-Charles de Gaulle et atterrissent à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, entre 13h15 et 20h00. Le retour s’effectue entre 23h45 et 6h30, heures locales de chaque pays.

Chaque passager bénéficie d’un bagage en soute de 20 kg et d’un bagage cabine de 8 kg, sans bagage supplémentaire. Le billet est spécial : il n’est ni modifiable, ni remboursable, ni échangeable. Bénin Tours invite les voyageurs à vérifier que leurs nom et prénom correspondent exactement à leur passeport et que leurs documents sont en règle.

L’opérateur encourage les voyageurs à « célébrer les fêtes de fin d’année » et à profiter de leur séjour pour découvrir toute la richesse de la destination. Les places sont « limitées, sous réserve de disponibilité », et la réservation se fait sur voyage.benintours.bj. Pour Bénin Tours, « Le Bénin vous attend ! »