Mali : 4 880 terroristes mis hors de combat en cinq mois, l'armée révèle l'ampleur des opérations

L’armée malienne poursuit son offensive contre les groupes armés. Lors de son point de presse mensuel de ce vendredi 23 octobre 2026, le colonel-major Bakary Bocar Maïga, directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées, a dressé le bilan des opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa). Selon ce bilan, 4 880 combattants de groupes armés terroristes ont été mis hors de combat entre mai et le 20 octobre, et plus de 162 bases, 315 pick-up et 1 300 motocyclettes ont été détruits.

Le 6 octobre, les FAMa, appuyées par leurs partenaires russes d’Africa Corps, ont repris Kidal, bastion du nord, après un repli que le FLA présente comme stratégique. Les forces armées affirmaient début juillet, avoir repoussé des attaques contre Aguel-Hoc, Anéfis, Gao, Sévaré et Kéniéroba. Aussi, le camp du 23e Régiment d’infanterie de San, lui aussi visé, a tenu, et plus de 1 850 assaillants avaient été neutralisés entre juin et juillet selon l’armée.

Une campagne aérienne soutenue

Le volet aérien occupe une place importante selon le colonel-major Bakary Bocar Maïga. L’armée indique avoir conduit entre mai et septembre, 1 887 missions de surveillance et de suivi, dont 791 frappes sur les théâtres d’opérations du Sud, du Centre et de l’Est. Plus de 65 frappes supplémentaires ont été recensées du 1er au 20 octobre.

Face à ces chiffres, le colonel-major a affirmé : « Nous nous battons afin que l’intégrité territoriale de notre pays soit préservée et que l’État exerce pleinement son autorité sur l’ensemble du territoire national », a-t-il déclaré.