Mali: les FAMa reprennent le contrôle de Kidal, le FLA parle de « repli stratégique »

Le Front de libération de l’Azawad (FLA) a annoncé le 6 octobre 2026 son retrait de Kidal, dans le nord du Mali, alors que les Forces armées maliennes (FAMa) reprennent le contrôle de la ville. Le mouvement indépendantiste parle d’un « repli stratégique et maîtrisé » de ses forces dans le communiqué n°022/BE/FLA/2026, signé à Kidal par son porte-parole, Mohamed Elmaouloud Ramadane. Kidal repasse sous contrôle de l’armée après cinq mois et onze jours aux mains du FLA, qui l’avait prise le 25 avril, et moins de trois ans après sa première reprise par Bamako en novembre 2023.

D’après Jeune Afrique, l’armée et ses alliés d’Africa Corps sont entrés dans la ville après le départ des combattants du FLA. Le FLA avait pris la ville en s’alliant au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), branche sahélienne d’Al-Qaïda. Les frappes de l’état-major malien du 5 octobre visaient des positions de groupes armés dans la région de Kidal.

Le FLA invoque les frappes aériennes et la protection des civils

Le FLA justifie sa décision par « les risques croissants pesant sur les rares populations civiles encore présentes dans la ville ». Il accuse l’Africa Corps et l’armée malienne d’« utilisation disproportionnée de vecteurs aériens ». Selon le communiqué, ces frappes ont « détruit l’essentiel des infrastructures publiques et civiles ». Cette accusation n’a pas été confirmée par une source indépendante.

Le texte décrit une « mesure opérationnelle temporaire », destinée à préserver « intactes ses capacités humaines et logistiques ». Le FLA affirme que ce retrait s’est opéré « sans qu’aucun combat direct n’ait encore opposé ses forces à l’ennemi », un adversaire qui, selon lui, « évite des contacts terrestres immédiats ».

Le FLA est né en novembre 2024 de la fusion de plusieurs mouvements touareg et arabes du nord du Mali, dont le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA). Il est dirigé par Alghabass Ag Intalla.

Le mouvement indique ne pas renoncer à son combat. Il promet que sa lutte « se poursuivra avec constance et détermination » et se dit déterminé à la mener « jusqu’à ce que la problématique de l’Azawad trouve une solution juste, durable et conforme aux aspirations de ses populations ».