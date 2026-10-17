Mali : l'armée annonce avoir frappé deux bases le même jour, du matériel de guerre localisé

Deux frappes en une seule journée, sur deux zones éloignées l’une de l’autre : les Forces armées maliennes (FAMa) affirment avoir visé le samedi 17 octobre 2026 deux bases de groupes armés au Mali. L’état-major général des armées l’a annoncé depuis Bamako, en précisant que ces actions relèvent de l’opération Dougoukoloko.

L’une des cibles se trouve à 100 km au nord-ouest de Ménaka, chef-lieu d’une région de l’est du pays. Selon l’état-major, elle abritait « de nombreux éléments terroristes ainsi que du matériel de guerre et de logistique ». Après « une phase d’observation et d’analyse », la position « a également été traitée avec efficacité ».

Un bilan que l’armée n’a pas encore donné

L’autre site est situé à 40 km au nord-est de Diafarabé, localité du centre du pays, sur le fleuve Niger. L’armée explique que « l’exploitation de renseignements précis » a permis de la localiser. Une fois la situation confirmée, « le site a été ciblé et frappé avec succès », dit le communiqué.

Le texte ne chiffre ni les combattants touchés ni le matériel détruit. Les opérations de surveillance et de reconnaissance continuent dans les deux secteurs afin « d’en établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle ». L’état-major assure aussi de sa détermination à poursuivre la sécurisation du territoire « avec rigueur, professionnalisme et engagement ».