Mali: le Russe Kamaz signe un méga-contrat, plusieurs annonces dans le secteur du transport

Le Mali renforce sa coopération avec la Russie dans le domaine du transport. Ce mercredi 7 octobre, les autorités maliennes ont signé un contrat de plus de 30 milliards FCFA avec le groupe russe Kamaz dans le cadre d’un accord intergouvernemental entre les deux pays. D’après les médias locaux, le partenariat doit contribuer à renforcer les capacités nationales de transport et de logistique.

L’accord prévoit également la mise en place d’un dispositif de maintenance sur place. Ce mécanisme doit permettre d’assurer le suivi technique des véhicules et de faciliter leur entretien par une expertise malienne. La fourniture de pièces de rechange est également prévue dans le cadre du partenariat.

Des équipes maliennes formées en Russie

Le volet consacré au transfert de compétences constitue un autre élément important de l’accord. En effet, il ressort que des équipes maliennes doivent bénéficier de formations à Kazan, en Russie, afin de renforcer leurs connaissances techniques. Cette formation doit accompagner le déploiement des équipements et permettre au Mali de disposer de compétences capables d’en assurer le suivi.

À travers ce partenariat, Bamako cherche ainsi à renforcer l’ensemble de la chaîne liée au transport, de l’utilisation des véhicules à leur maintenance, en passant par la formation des personnels. Le partenariat ouvre également, à plus long terme, une perspective industrielle. L’installation d’une unité de montage de véhicules Kamaz à Bamako est évoquée parmi les possibilités futures. Il s’agit toutefois d’une perspective et non d’une implantation déjà annoncée comme effective.

Au-delà du montant du contrat, l’accord avec Kamaz associe donc acquisition de véhicules, maintenance, pièces de rechange et transfert de compétences. Il s’inscrit dans la volonté affichée par le Mali de renforcer ses capacités de transport et de logistique. Cela fait quelques années maintenant que le Mali a considérablement renforcé ses liens avec la Russie dans divers secteurs notamment sur le plan sécuritaire. Moscou entend aussi peser davantage sur le volet économique à travers d’ambitieux projets.