Mali : trois condamnations à mort et une peine de réclusion à perpétuité à Gao

Trois condamnations à mort, une peine de réclusion criminelle à perpétuité et trois acquittements ont été prononcés lors de la première session de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Gao, organisée du 6 au 8 octobre. Au total, neuf affaires impliquant onze accusés ont été examinées.

La justice malienne a rendu plusieurs décisions pénales importantes à Gao, à l’issue de la première session de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI). En effet, selon le bilan publié vendredi par l’Agence malienne de presse (AMAP), les audiences ont abouti à des peines allant de dix ans de réclusion criminelle à la peine capitale.

Onze accusés ont comparu devant le tribunal pour neuf affaires criminelles. Trois ont été condamnés à mort et un autre à la réclusion criminelle à perpétuité. Quatre accusés ont écopé de peines allant de dix à vingt ans de prison. Les trois derniers ont été acquittés et remis en liberté à l’issue des audiences.

Les affaires examinées couvraient plusieurs catégories d’infractions. En effet, les dossiers concernaient deux assassinats, un meurtre, deux affaires de coups mortels, un viol ainsi que trois affaires d’atteintes sexuelles sur mineurs, qualifiées de « pédophilie » par l’agence officielle.

Présidées par Gaoussou Sanogo, président du tribunal, les audiences se sont tenues en présence du procureur de la République, Mahamadou Coulibaly, de représentants du ministère public et de l’Ordre des avocats. Selon les responsables judiciaires locaux, les accusés ont pu bénéficier des garanties liées au contradictoire et aux droits de la défense.