Mao Zedong : le créateur du mème de Mbappé s'exprime après la crise avec la Chine

Le créateur du mème où Kylian Mbappé prend les traits de Mao Zedong a pris la parole le 28 octobre 2026, alors que la crise entre le joueur et la Chine se poursuit. Younes Khelifi, alias « frenchaicovers » sur X, a expliqué dans un entretien à So Foot : « Au départ, je l’ai fait pour rigoler avec des potes, et maintenant je vois ça devenir un incident international ». Son montage date en effet de 2023.

Khelifi a d’abord redouté des suites judiciaires, puis il a pris la situation avec humour : « Je me demandais si la famille de Mbappé allait me poursuivre ou me réclamer des dommages. Si Mbappé me poursuit vraiment, je serais ruiné ! … J’ai sérieusement pensé à contacter l’ambassade de France en Chine ».

Mais il a écarté toute faute, tout en admettant l’ampleur prise par l’affaire : « Je ne ressens pas de culpabilité, mais c’est étrange de savoir que c’est moi qui ai déclenché toute cette avalanche ». Il a ajouté, en pensant au joueur du Real Madrid : « Je suis sincèrement désolé que Mbappé se retrouve dans cette situation ».

Rappelons que les marques chinoises Dongpeng, Mengniu et Milkground ont mis fin à leurs contrats avec Mbappé, et la télévision d’État chinoise CMG a suspendu la diffusion des matchs de la Liga.