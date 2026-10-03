Mbappé et le PSG : l'enquête pour harcèlement moral s'arrête faute de charges suffisantes

Plus de deux ans après le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, la justice française referme le volet pénal de leur conflit. Les juges d’instruction de Paris ont rendu un non-lieu dans l’enquête pour harcèlement moral visant le club, a rapporté Goal vendredi 2 octobre 2026. Rappelons que l’enquête découlait d’une plainte de Mbappé, qu’il avait ensuite retirée.

En effet, Mbappé avait saisi la justice le 16 mai 2025, dénonçant du harcèlement moral qu’il avait subi. En outre, Il contestait sa mise à l’écart dans le « loft » à l’été 2023, après son refus de prolonger son contrat. La suite logique, le 24 juin 2025, le parquet parisien a lancé une information judiciaire confiée à deux juges d’instruction.

Début juillet 2025, son avocat Pierre-Olivier Sur renonçait à poursuivre : « nous nous désistons de notre constitution de partie civile », avait-il déclaré. Les magistrats en tirent aujourd’hui les conséquences. Ils relèvent que le joueur s’était « désisté de sa plainte et qu’il l’avait fait savoir publiquement dans la presse.»

Les personnes mises en cause « ne pourraient que faire référence à ce désistement » pour éviter de répondre, anticipent les juges. L’enquête devenait impossible à mener, d’où le non-lieu.