Ukraine : la Russie appelle encore les diplomates à partir, Kiev affirme qu’aucune ambassade n’évacue

La Russie demande une nouvelle fois aux étrangers et aux diplomates de ne pas rester en Ukraine. Moscou prévient que ses frappes sur Kiev vont continuer. Mais selon les autorités ukrainiennes, aucune ambassade étrangère n’a annoncé son départ de la capitale.

Le ministère russe des Affaires étrangères a de nouveau appelé les citoyens étrangers, y compris les diplomates, à ne pas séjourner en Ukraine et à ne pas s’y rendre. Dans une déclaration publiée le 3 octobre, Maria Zakharova affirme que les forces russes « continuent de lancer systématiquement des attaques contre des cibles militaires à Kiev ». Pour Moscou, ces frappes répondent aux attaques « terroristes » attribuées aux forces ukrainiennes contre des civils et des infrastructures en Russie.

Pour rappel, le 25 mai 2026, il avait déjà demandé aux ressortissants étrangers, au personnel diplomatique, de quitter Kyiv et de ne plus se rendre en Ukraine. Moscou avait alors annoncé une campagne de frappes visant des installations militaires, des centres de décision et des postes de commandement. L’avertissement avait ensuite été repris dans des notes verbales adressées aux partenaires étrangers et lors d’une réunion d’information destinée au corps diplomatique le 27 mai.

Cependant, la situation diplomatique à Kiev ne correspond pas à une évacuation annoncée. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhii Tykhyi, a indiqué qu’aucune mission diplomatique étrangère n’avait informé son ministère d’un projet de départ de la capitale.