Meghan Markle : un ministre philippin qualifie son père de « possible délinquant sexuel des plus abjects »

Thomas Markle, père de Meghan Markle, fait l’objet d’une enquête aux Philippines. Mais déjà, le ministre de l’Intérieur, Jonvic Remulla, a évoqué le 25 octobre 2026 un « possible délinquant sexuel des plus abjects », dans un entretien accordé au Guardian. Pour rappel, le ministre supervise la Police nationale philippine (PNP), chargée du dossier.

Comme nous vous le disions, la PNP a pris en charge un ordinateur portable et des éléments présumés d’abus sexuels sur mineurs, trouvés dans l’ancien logement de Thomas Markle à Cebu. Selon la police, ces objets ont été remis volontairement par Thomas Markle Jr., fils de l’intéressé. Pour rappel, Thomas Markle avait quitté la ville plus tôt cette année pour les États-Unis, d’après les autorités philippines.

Selon Remulla : « Dans ces affaires où les conflits familiaux s’entremêlent, nous devons examiner tous les angles. Pour l’instant, tous les signes indiquent un possible délinquant sexuel des plus abjects. Nous voulons être certains avant de publier les conclusions. Les données médico-légales seront complètes d’ici une semaine ».

Une coopération avec Washington et Londres

Le chef de la PNP, le général Jose Melencio Nartatez Jr., a annoncé le 25 octobre une coordination avec les forces de l’ordre américaines et britanniques. Quant au FBI, il a indiqué le 23 octobre, d’après le Guardian, qu’il soutiendrait les autorités philippines et enquêterait sur d’éventuelles violations du droit fédéral américain. Aucune charge criminelle n’a été annoncée contre Thomas Markle, qui a démenti les allégations.