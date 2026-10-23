Le père de Meghan Markle accusé par son fils de détenir des images pédopornographiques aux Philippines

Des images d’abus sur mineurs auraient été retrouvées aux Philippines dans les affaires de Thomas Markle, père de Meghan Markle, selon des accusations de son fils, Thomas Markle Jr., 60 ans rendues publiques jeudi 22 octobre 2026. Rappelons que Meghan Markle n’a plus de contact avec son père depuis plusieurs années, et la famille se divise désormais sur ces faits que les enquêteurs doivent encore vérifier.

Selon le Daily Beast, Thomas Markle Jr. aurait trouvé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’images et de vidéos d’abus sur mineurs dans quatre grands cartons appartenant à son père. Et pour cause, ces cartons étaient restés à Cebu, aux Philippines, quand Thomas Markle, 82 ans, a été ramené aux États-Unis en mai après un AVC et un caillot sanguin, qui lui ont coûté la jambe gauche en décembre dernier.

Thomas Markle Jr. a remis une déclaration sous serment à la police philippine chargée des affaires d’abus sur mineurs. « Quand j’ai découvert ces documents, j’étais horrifié et je n’avais pas d’autre choix que de dénoncer mon père » a-t-il dit.

Toujours d’après le Daily Beast, des enquêteurs de l’Inter-Agency Council Against Trafficking, organisme philippin de lutte contre la traite, ont constitué une équipe dirigée par le Women and Children’s Protection Centre. Certains fichiers se trouveraient sur le même disque dur que le CV de Thomas Markle, qui mentionne ses trois Emmy Awards, ainsi qu’une vidéo du discours prononcé par Meghan Markle à l’ONU en 2015.

Samantha Markle conteste les accusations

Toutefois, Samantha Markle, demi-sœur de Meghan Markle et principale aidante de leur père, rejette ces accusations. Elle affirme que son frère « cherche à se venger » et qualifie les faits de mensonges « motivés par l’argent ». Elle soutient aussi que les ordinateurs avaient été mis en carton au Mexique, où Thomas Markle vivait auparavant. Le camp de Meghan Markle a indiqué, selon le Daily Beast, que ces faits expliquaient pourquoi elle n’avait plus aucun lien avec son père. La duchesse de Sussex n’a pas réagi publiquement à ce stade.

Une rupture née du mariage de 2018

Pour rappel, le père et la fille sont brouillés depuis le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry, célébré le 18 mai 2018 à Windsor. Thomas Markle devait la conduire à l’autel, mais il y a renoncé après la publication d’informations de presse selon lesquelles il aurait été payé pour poser lors de séances photo. Au final, c’est le prince Charles qui a accompagné la mariée.

Depuis, Thomas Markle s’est exprimé à plusieurs reprises dans les médias pour demander à renouer avec sa fille et à rencontrer ses petits-enfants, Archie et Lilibet. Thomas Markle possède la nationalité américaine et vit actuellement aux États-Unis. Selon le Daily Beast, il pourrait donc être concerné par des infractions présumées commises sur le sol américain.